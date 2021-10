Predire il futuro è una delle nostre attività preferite da millenni. Le tradizioni popolari di tutto il Mondo sono ricche di superstizioni. Tra le credenze popolari più radicate vi è quella che certi numeri portino fortuna e altri sfortuna.

Ad esempio, in Italia il 17 è il numero sfortunato per eccellenza. Nei Paesi anglosassoni invece, è il 13 che fa tremare i superstiziosi.

Ma oltre ai numeri che portano sfortuna, in molte tradizioni, esistono anche quelli che annunciano buone notizie. Numeri che sono associati alla fortuna, alla ricchezza e al denaro.

Ce n’è uno in particolare che in molti Paesi del Mondo è sinonimo di buona sorte.

Secondo molte tradizioni è questo il numero fortunato che porta ricchezza e denaro

Di quale numero stiamo parlando? Dell’umile numero 8. Proprio così: in molte tradizioni, soprattutto quelle orientali, dalla Cina al Sud-Est asiatico, il numero 8 è sinonimo di fortuna.

In cinese, ad esempio, questo numero ha un suono simile alla parola che significa “ricchezza”. Per di più, il numero 8 ha una forma simile al simbolo per l’infinito, e molti lo associano al denaro e all’abbondanza. Grazie a queste sue caratteristiche, dunque, è questo numero fortunato che porta ricchezza e denaro.

Addirittura c’è chi ha sborsato cifre astronomiche per un numero di telefono o una targa dell’automobile composta esclusivamente da numeri 8.

Se siamo tipi superstiziosi, vediamo come possiamo sfruttare anche noi il “potere” del numero 8. Molti lo appendono in casa, lo usano come portachiavi o lo tengono nel portafoglio.

Per attirare la buona sorte, nei Paesi orientali molte persone tengono in casa un numero 8 appeso alla parete. La tradizione vuole che se lo mettiamo in bella mostra sul muro del salotto, la nostra famiglia riceverà ricchezza, fortuna e molte buone notizie.

Ma anche quando siamo fuori casa, possiamo sempre portare con noi il numero fortunato. Ad esempio, possiamo scegliere un pendaglio a forma di numero 8 come portachiavi.

Per richiamare ancora di più la ricchezza e la prosperità economica, molti lo tengono nel portafoglio. Per esempio, possiamo disegnare un numero 8 su un foglietto da tenere insieme alle banconote, o appendere al portafoglio un piccolo pendaglio che rappresenta il numero 8. Ecco, dunque, il perché secondo molte tradizioni è questo il numero fortunato che porta ricchezza e denaro.

Ma non sono soltanto i numeri a portare fortuna. Secondo la divinazione, se succede questo quando beviamo il caffè significa che presto è in arrivo del denaro.