Secondo le scienze olistiche sarebbe questa la pietra che protegge da energie negative e onde elettromagnetiche contrastando rabbia e ansia

Se ci sono sentimenti ed emozioni che nell’ultimo periodo non sono mancati in tanti di noi, quelli sono proprio rabbia, ansia e negatività.

Veniamo infatti da più di due anni di pandemia accompagnati spesso da stati d’animo cupi, di certo non caratterizzati da ottimismo e spensieratezza.

In alcuni casi molti hanno dovuto ricorrere a un sostegno psicologico, altri continuano a “barcamenarsi” tra un “andrà tutto bene” e l’altro.

Come se non bastasse, alle tante preoccupazioni causate dal Covid 19, si è aggiunto da poche settimane anche lo spettro della guerra.

In questo scenario così nefasto può capitare di volgere lo sguardo anche a soluzione che mai avremmo preso in considerazione.

Infatti, secondo le scienze olistiche, sarebbe questa la pietra in grado di farci da scudo rispetto a sentimenti negativi e anche onde elettromagnetiche.

Di cosa si occupa l’olistica

Non tutto quello che vediamo può essere dimostrato esattamente dalla scienza, eppure ci sono discipline che contano milioni di seguaci in tutto il Mondo.

Una di queste è l’olistica, che ad oggi viene applicata a numerosi campi, partendo dall’estetica fino alla fisioterapia e alla psicologia.

Spesso utilizzata al fianco della medicina tradizionale, l’olistica punterebbe a promuovere i processi di “auto-guarigione” dell’organismo.

Tra le terapie più diffuse, che possiamo veder rientrare in quest’ambito, troviamo, ad esempio, l’agopuntura, la riflessologia, lo shiatsu, la cromoterapia e tante altre.

I risultati di alcune di queste pratiche sono stati dimostrati nel corso degli anni; alcune di esse si fondano sulle energie che il corpo sprigiona.

Altre ancora sul collegamento tra alcuni punti del corpo, organi interni e determinate patologie.

Tuttavia, senza entrare nell’ambito medico e restando nel più ampio spettro dei flussi energetici, possiamo scoprire pietre dalle proprietà benefiche.

Nel nostro caso, una in particolare.

Secondo le scienze olistiche sarebbe questa la pietra che protegge da energie negative e onde elettromagnetiche contrastando rabbia e ansia

La pietra in questione sarebbe la tormalina nera.

Questa, secondo alcune di queste teorie olistiche, sembrerebbe in grado di farci da schermo protettivo in diverse circostanze.

Contrasterebbe, infatti, emozioni poco piacevoli come l’ansia e rabbia.

D’altro canto attirerebbe e imprigionerebbe energie negative assorbendo anche le onde elettromagnetiche liberate da molti dei dispositivi elettronici che utilizziamo quotidianamente.

Il modo migliore per far sì che faccia il suo lavoro sarebbe custodirla in tasca o indossarla come anello o come bracciale.

In questo caso sembrerebbe ancor più efficace se indossata al polso destro.

Insomma, coi tempi che corrono, provarle tutte forse non guasta.

Già credere profondamente di avere con sé un efficace amuleto può fare metà del lavoro.

Approfondimento

Il rituale che allontanerebbe brutti ricordi e che aiuterebbe a lasciar andare pensieri negativi secondo la psicomagia