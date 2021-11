Secondo l’astrologia queste piante e oggetti portafortuna dovrebbero attirare un amore travolgente e fortuna sfacciata

Non tutti sono superstiziosi, ma secondo alcune tradizioni, ci sono degli elementi che potrebbero infondere ricchezza, fortuna e anche il buon umore.

Se pensiamo al “corno” rosso, utilizzato soprattutto nel Sud Italia, è un classico esempio di oggetto-amuleto che dovrebbe donare forza a chi lo possiede. Durante le feste tanti addobbano casa con il vischio, perché si pensa possa augurare un nuovo anno florido. L’alloro, erba molto apprezzata in cucina e non solo, è spesso distribuita all’esterno delle abitazioni, perché allontanerebbe i ladri.

Riguardo l’astrologia, però, ogni segno zodiacale è abbinato ad alcuni simboli che attirerebbero positività nel campo del lavoro, della salute e dell’amore.

Ogni segno dello Zodiaco dovrebbe essere diverso dall’altro, perché ha un carattere e una personalità diversa, che lo contraddistingue. Così, secondo l’astrologia, esisterebbero delle piante e degli oggetti che si adattano alle caratteristiche del segno, attirando l’amore e tanta fortuna.

L’Ariete, segno serio e avventuroso, è spesso associato a piante come il biancospino, fiori dal colore rosso, come rose, tulipani, o anche un cactus. Rubino, diamante e zaffiro sarebbero le gemme da indossare per avere successo e superare le avversità.

Il Toro, calmo e pacifico, dovrebbe possedere una pianta di rose, un oleandro o giglio, gemme come perle, giada o topazio, per avere prosperità in molti ambiti.

L’ambiguo Gemelli, invece, ha bisogno di tranquillità, per lui la pianta portafortuna potrebbe essere la lavanda, alloro o un’orchidea. Topazio e turchese sono le pietre che favorirebbero situazioni di grandi positività.

La melissa, aloe e agave sarebbero le piante che donerebbero al Cancro un futuro positivo e favorevole, dovrebbe portare con sé anche un lucchetto d’argento.

Il Leone sarebbe protetto dalla sfortuna da gioielli d’oro giallo, mentre calendula, ginepro e tiglio potrebbero regalare successo e prosperità.

Gli altri segni zodiacali

Il razionale Vergine riceverà fortuna, secondo l’astrologia, se possiede l’ipomea, ma anche una violetta; diamante, zaffiro e acquamarina le sue pietre del buon augurio.

Bilancia avrà come piante fortunata l’edera, il mirto o le rose. Le gemme, per attirare soldi e amore, sarebbero corallo rosa, smeraldo e rubino.

La fortuna per lo Scorpione dovrebbe essere abbondante con piante spinose e bacche rosse o crisantemi, insieme a zircone e granato rosso.

Il Sagittario avrebbe una pioggia di positività con l’ulivo, rosmarino, papaveri e margherite, oggetti in bronzo e ambra grigia. La pianta dispensatrice della prosperità del capricorno dovrebbe essere il garofano, l’orchidea e il caprifoglio. Dovrebbe anche tenere in casa oggetti in piombo o rame, per non soffrire mai pene d’amore.

Acquario avrà successo, secondo le stelle, se possiede garofani, margherite, pesco o stelle di Natale e oggetti in acciaio o piombo.

I Pesci riceverebbero fortuna probabilmente con peonie, gigli e glicine e dovrebbero indossare monili in oro bianco.

Dunque, secondo l’astrologia queste piante e oggetti portafortuna dovrebbero attirare un amore travolgente e fortuna sfacciata, allontanando la negatività.

