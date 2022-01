L’idea del malocchio fa parte della nostra cultura ormai da secoli. E non siamo solo noi italiani ad avere questa credenza. La condividono con noi gli spagnoli, i greci, gli arabi, i russi e diversi altri popoli. Tutte queste tradizioni sono accomunate dalla credenza che chi è vittima del malocchio manifesti alcuni sintomi ben riconoscibili, e che il malocchio possa essere tolto attraverso rituali particolari, oppure con l’uso di amuleti protettivi e porta fortuna. Ma, per chi ci crede, quali sarebbero i segni distintivi di aver subito il malocchio? Vediamone cinque.

Ovviamente quando parliamo di malocchio parliamo di una credenza superstiziosa. Ma come scienziati e antropologi hanno scoperto, la suggestione ha un enorme potere sulla nostra mente. Credere di aver subito il malocchio a volte basta per far sentir male la persona, che comincia a manifestare i sintomi tipici della fattura. Secondo la tradizione sono questi i cinque sintomi che manifesta chi è vittima del malocchio.

Difficoltà a prendere sonno

Secondo la tradizione, le vittime di malocchio cominciano ad avere difficoltà ad addormentarsi e il loro sonno risulta spesso disturbato. Questo avverrebbe perché la vittima si sente inconsciamente gli occhi addosso e quindi non riesce a dormire indisturbata.

Ansia

Se stiamo a sentire le nostre nonne, i disturbi di ansia e agitazione potrebbero essere sintomi di malocchio. Sentirsi irrequieti, agitati, nervosi, oppure paralizzati dall’indecisione e incapaci di prendere iniziative sarebbe uno dei sintomi tipici della maledizione del malocchio.

Mal di testa

Il malocchio non avrebbe soltanto sintomi psicologici, ma anche fisici. Il sintomo più comune sarebbe il mal di testa, che ostacola e rende difficoltose le attività quotidiane della vittima.

Nausea

Tra i sintomi fisici tipici del malocchio ci sono anche i disturbi di stomaco. Soffrire spesso di nausea, vomito, o difficoltà digestive era secondo i nostri avi un sintomo di maledizione occulta.

Pallore e sudore

Chi improvvisamente si mostra troppo pallido, con cali di pressione o mancamenti, potrebbe essere stato vittima del malocchio. Anche avere vampate di calore, sentirsi accaldati e sudare eccessivamente viene indicato come conseguenza della fattura.

Esistono degli amuleti protettivi contro il malocchio

Per chi ci crede, tenersi al sicuro dal malocchio richiede l’uso di amuleti protettivi o portafortuna particolari. Ad esempio, è diffuso il tipico corno, ma esistono anche collanine o ciondoli a forma di occhio. Sulla porta di casa, possiamo invece appendere un disco di vetro che rappresenta un occhio, per mantenere lontane le cattive influenze dalla nostra abitazione.

