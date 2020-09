Sappiamo già quanto la colazione sia il pasto più importante della giornata. Tutti i nutrizionisti lo dicono sempre. Iniziare la giornata solo con un caffè o, addirittura, senza consumare nulla, non è mai una buona idea. Ci mancherebbero infatti tutte le energie necessarie per affrontare il giorno appena iniziato. E non riusciremmo a portare a termine con la stessa tenacia gli obiettivi che ci siamo prefissati. Quindi, regola numero 1: sempre fare colazione. Ma dobbiamo sapere anche cosa è meglio mangiare appena svegli. Non tutti i cibi sono adatti.

In questo articolo, noi di ProiezionidiBorsa ti avevamo già detto quanto fosse utile iniziare la giornata con due uova. Ma oggi vogliamo proporti un altro consiglio. Infatti, secondo la scienza il gelato è la colazione migliore per il nostro cervello.

La ricerca che sostiene questa tesi

Il consiglio viene da un team di medici giapponesi. Il leader del gruppo della Kyorin University, il dottor Yoshihiko Koga, ha portato avanti per diverso tempo questo studio. Prendendo sotto esame diversi volontari, ha appurato cosa effettivamente sia meglio mangiare al mattino. E la risposta è stata solo una. Il gelato.

Il dottor Koga, infatti, ha chiesto a dei volontari di dividersi in due gruppi. Ai primi ha fatto mangiare del gelato per colazione, ad altri cibi diversi. Appena finito il pasto, ha iniziato a porre a tutti i partecipanti domande di cultura generale. Chi aveva mangiato il gelato, riusciva a dare risposte immediate ed efficienti. Invece, coloro che avevano mangiato altri cibi, erano molto più lenti nell’elaborare le risposte corrette.

Ecco perché il gelato farebbe meglio a colazione

Il dottor Koga ha cercato di capire il perché di questo risultato. Il primo dubbio che lo ha assalito è che fosse il ghiaccio ad attivare in questo modo il cervello dei partecipanti. Dunque, ha continuato i suoi studi con altri due gruppi. Ad alcune persone non ha fatto mangiare nulla per colazione, ad altre invece ha fatto bere dell’acqua ghiacciata. Ma i risultati non erano gli stessi della prima ricerca. Perciò sembra proprio essere il gelato la risposta!

Dunque, secondo la scienza il gelato è la colazione migliore per il nostro cervello. Gli studi stanno proseguendo e noi li seguiremo con attenzione per fornire tutti gli aggiornamenti!