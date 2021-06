È possibile bruciare calorie anche a riposo? Se fosse possibile, sarebbe il sogno di tutti.

La bella notizia è che sarebbe tutto vero. Uno studio americano svela una novità incredibile. In sostanza, ci sarebbe un determinato momento della giornata in cui il nostro corpo ci farebbe bruciare fino al 10% di calorie in più. Davvero fantastico, no?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Scopriamo insieme di quale orario si tratta. Poiché secondo la scienza è questo l’orario della giornata in cui bruciamo più calorie anche non facendo niente.

L’opposto di quello che penseremmo

Chi pensa che ci riferiamo alla mattina, si sbaglia. Secondo lo studio del Brigham and Women’s Hospital e della Harvad Medical School e pubblicato su Current Biology, la verità sarebbe ben diversa.

In pratica, i momenti in cui si brucerebbero più calorie sarebbero il tardo pomeriggio e la prima serata. Secondo la scienza è questo l’orario della giornata in cui bruciamo più calorie anche non facendo niente. Infatti, si consumerebbe addirittura il 10% di calorie in più del normale.

L’importanza del ritmo sonno-veglia

Questi risultati confermerebbero l’importanza del ritmo sonno-veglia, anche detto ritmo circadiano. Questo ciclo di tempo scandito dalle 24 ore influisce non solo sulle ore di sonno e di veglia, ma anche sul metabolismo.

E questo spiegherebbe anche il motivo per cui, chi mangia o dorme male a causa dei turni lavorativi o altri motivi, tenderebbe ad ingrassare di più.

Diversi studi in merito

In merito, si sono espresse tante altre ricerche. Ad esempio, una ricerca dell’International Journal of Obesity ha sottolineato l’importanza di consumare i pasti negli orari giusti.

La ricerca dimostra anche che ci sarebbe una correlazione tra orari sballati e insorgenza di malattie cardiovascolari, diabete e obesità. Ecco, quindi, un’altra ricerca che sottolinea quanto sia importante avere un’alimentazione curata e controllata.

Altra regola da tenere sempre a mente è “non saltare mai neanche un pasto”. Se lo facciamo, il corpo interpreterà la mancanza di cibo come un errore. Di conseguenza, cercherà di accumulare più grassi possibili, facendoci aumentare di peso.

Approfondimento

In molti pensano che questa carne sia magra ma si sbagliano di grosso perché è molto più grassa di tante altre tipologie