Fare sport può essere prescritto a tutti gli effetti come una medicina. A dirlo sono gli esperti, anche se spesso i pazienti non prendono sul serio questa avvertenza. Un’attività fisica regolare può avere effetti benefici ragguardevoli, anche quando si parla di malattie gravi, come problemi cardiovascolari e tumori.

Sono sempre più le correlazioni messe in evidenza tra il cancro e la mancanza di attività sportiva. In particolare, gli esperti hanno studiato gli effetti dello sport sul cancro al colon, al seno e ai polmoni. Infatti, secondo la scienza è questa l’azione che potrebbe ridurre il rischio di 3 tumori comuni. La speranza è che nel prossimo futuro tutti siano più consapevoli dell’importanza dello sport nella prevenzione.

Quanti tipi di attività fisica ci sono e qual è utile per prevenire questa brutta malattia

Lo sport attiva il sistema metabolico. Partendo da questo assunto, esistono due tipi fondamentali di attività: quella anaerobica e quella aerobica. L’attività anaerobica implica sforzi che non superano il minuto e trenta di durata. Il caso di ripetizioni di un esercizio in palestra, per esempio, è calzante per spiegare l’attività anaerobica. L’attività aerobica, invece, implica sforzi superiori ai 3 minuti: una corsetta prolungata, per esempio.

Nell’attività aerobica, i muscoli usano ossigeno per produrre ATP e, soprattutto, c’è un’accelerazione del battito cardiaco. In questo modo, il sangue aumenta il suo flusso, portando con sé molecole antinfiammatorie e favorendo lo smaltimento di tossine. L’attività sportiva, inoltre, rinforza le difese immunitarie. Ma quello che forse più interessa parlando di cancro è che un’attività fisica costante aiuta a ridurre la concentrazione ormonale. Alcuni ormoni, come gli estrogeni, entrano in gioco nella formazione dei tumori.

Come riportato in un articolo dell’AIRC, gli studi hanno evidenziato una relazione sicura tra sport e 3 tipi di tumori.

Il più studiato è probabilmente il cancro al colon. Gli studi evidenziano come l’attività sportiva constante riduca il rischio di contrarre questo tipo di tumore del 30-40%. Gli effetti benefici dello sport sono più evidenti per il colon che per il retto.

Anche il cancro al seno è soggetto a una diminuzione del rischio nei soggetti abituati a fare sport. Fare attività fisica è consigliato soprattutto alle donne che entrano in menopausa, quando è maggiore la probabilità di ammalarsi. Altre ricerche testimoniano l’incidenza positiva dello sport anche per la prevenzione del cancro ai polmoni, il cui rischio diminuirebbe del 20%.

L’attività sportiva consigliata è di intensità moderata e di durata compresa tra 30 e 60 minuti.

