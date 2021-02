Secondo il fair value Unieuro può salire del 500%. È questo lo scenario esplosivo che viene fuori dal confronto tra il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow e le attuali quotazioni.

Ci sono, però, non pochi dubbi di fronte a questo scenario. Come vedremo, infatti, il nostro Ufficio Studi ha individuato alcuni punti deboli che potrebbero minare le fondamenta di questa costruzione rialzista.

Prima di passare all’analisi grafica di Unieuro, ricordiamo che c’è un solo analista che copre il titolo con raccomandazione Buy e un fair value che mostra una sottovalutazione del 40%.

Secondo il fair value Unieuro può salire del 500%. Trattasi di scenario realistico secondo l’analisi grafica?

Unieuro (MIL:UNIR) ha chiuso la seduta del 18 febbraio a quota 14,96 euro in ribasso dell’1,97% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e punta verso gli obiettivi indicati in figura. Adesso, però, le quotazioni si trovano ad affrontare un ostacolo che già in passato ha provocato un ritracciamento. Parliamo della resistenza in area 15,94 euro che se non superata potrebbe far ritracciare, se non invertire al ribasso, le quotazioni.

A supporto dello scenario rialzista c’è il solido segnale di acquisto dello Swing Indicator.

Time frame mensile

Anche il time frame mensile restituisce indicazioni non proprio positive su Unieuro. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in aera 15,4 euro e le probabilità che ritraccino sono molto elevate.

Conclusione: la raccomandazione e di attendere prima di entrare in acquisto su Unieuro. Sia sul settimanale che sul mensile, infatti, le indicazioni sono per un ritracciamento molto vicino. Questa evenienza potrebbe essere sfruttata per acquistare a prezzi più bassi di quelli attuali.