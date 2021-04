Il 20 febbraio 2021 scrivevamo un report dal titolo Questo non è il momento migliore per investire sul miglior titolo bancario italiano degli ultimi cinque anni e da quel momento il momento è sceso di poco più il 3%. Tuttavia secondo i nostri modelli le azioni Finecobank potrebbero raggiungere area 26 euro.

Prima di spiegare i dettagli dello scenario più probabile, riportiamo il giudizio degli analisti sul titolo Finecobank. Il consenso medio degli analisti è accumulare con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni di mercato.

Anche la valutazione basata sui multipli di mercato restituisce un titolo sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato.

Secondo i nostri modelli le azioni Finecobank potrebbero raggiungere area 26 euro: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 16 aprile a quota 14,345 euro, in rialzo dello 0,84% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Per capire il futuro del titolo facciamo un passo indietro concentrandoci sul time frame settimanale. Ripartiamo dalla proiezione rialzista (linea continua rossa) che ha portato le quotazioni fino al suo III obiettivo di prezzo in area 15,2 euro prima di un ritracciamento ampiamente atteso. Questo ribasso, rappresentato sul grafico dalle linee tratteggiate rosse, ha raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 14,1 euro prima di dare un forte segnale di acquisto. Le quotazioni, infatti, dopo aver rotto al ribasso area 14,1 euro hanno nuovamente chiuso sopra questo livello in chiusura di settimana (16 aprile).

Siamo, quindi, giunti ai giorni nostri con una nuova proiezione rialzista (linea continua verde) che ha come I obiettivo di prezzo in area 15,39 euro. Una chiusura mensile superiore a questo livelli aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi indicati nel riquadro verde. La massima estensione del rialzo si trova in area 26,5 euro.

Questo scenario rialzista verrebbe meno nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 14,1 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile