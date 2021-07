Se desideriamo mostrare qualche anno in meno rispetto agli anni che abbiamo, ci sono diversi modi per fermare virtualmente il tempo a qualche anno indietro. Esistono diversi regimi di bellezza a questo scopo, come diete, iniezioni, sieri e creme idratanti. È possibile però’ ottenere lo stesso risultato seguendo semplici consigli di styling e il trucco è fatto. Dobbiamo semplicemente fare attenzione ai colori che indossiamo. Secondo gli stilisti, infatti, 4 sono i colori da indossare per sembrare magicamente più giovani.

La scelta del colore, importante quanto l’abbigliamento che indossiamo

Il colore gioca un ruolo importante nel nostro guardaroba, importante quasi quanto l’abbigliamento stesso. Non per nulla è oggetto di mode e tendenze. La scelta giusta, però, non è subordinata soltanto al mood dell’anno, ma è fondamentale perché’ potrebbe ridurre di qualche anno l’età del nostro viso e del nostro corpo. Il colore da evitare, a dispetto di quello che si potrebbe pensare, è il nero, considerato troppo severo. Da preferire, invece, quei colori che esprimono vitalità, giovinezza e leggerezza. Vediamo nel dettaglio.

Secondo gli stilisti 4 i colori da indossare per sembrare magicamente più giovani

Ognuno di noi desidera sentirsi a proprio agio negli abiti indossati, I cambiamenti non sempre sono facili. Sicuramente, però, non vogliamo indossare qualcosa che ci invecchi e che ci dia un aspetto trascurato. Un metodo efficace per ottenere un look più giovane è attraverso la scelta dei colori, anche se questo potrebbe comportare abbandonare la propria comfort zone. I colori proposti, infatti, non sono così ovvi, ma una volta indossati non li abbandoneremo più.

Turchese

Il turchese è uno di quei colori che risaltano il bagliore della pelle, indipendentemente dal suo tono. Avendo il turchese molte varianti, alcune tendenti al verde altre al blu, è davvero difficile sbagliare. Come regola generale, comunque, il turchese perfetto per la nostra pelle ha il tono del colore delle vene intorno al polso.

Rosso vivo

Il rosso è un colore forte che ci permette di sfidare l’età in modo naturale. Meglio privilegiare tonalità luminose e meno intense.

Rosa brillante

Il rosa è un colore molto chic, perfetto anche per le grandi occasioni. Se abbiamo più di 40 anni, gioca a nostro favore un bel rosa acceso come il rosa shocking e il fucsia.

Viola lilla

Il viola lilla risulta essere una scelta cromatica poco ovvia al nostro scopo, eppure questo colore funziona davvero, come per magia. Il viola lilla inoltre funziona con tutte le tonalità di pelle.

Questi colori audaci offrono un bel cambiamento e regalano un aspetto più giovane. Ricordiamoci inoltre di preferire il monocolore, di evitare i colli a giro o alti, mostriamo un pochino di pelle in più, semplifichiamo gli accessori, aggiungiamo un po’ di altezza e il gioco è fatto.

