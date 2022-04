Sono sempre di più scienziati e ricercatori che accentrano il loro interesse sulla possibilità di dimagrire dormendo. Un recentissimo studio dell’Università di Chicago avrebbe messo in evidenza come chi dorme di più, potrebbe anche bruciare più calorie. Di contro, tra i campioni esaminati, uomini e donne, attorno ai quarant’anni, chi dorme meno avrebbe anche qualche problema in più di linea. Risultato che non dipenderebbe solo dalla quantità di cibo assunta a cena, ma anche dagli orari. Potrebbe essere di vitale importanza per il nostro metabolismo creare un vero e proprio scadenziario. Quindi, mangiare tutti i giorni più o meno alla stessa ora e rispettando un tempo minimo prima di coricarci, per bruciare qualche etto in più mentre dormiamo.

L’effetto dell’ormone GH

Esiste un ormone che si chiama GH, o somatotropina e tecnicamente sarebbe un regolatore di peso durante il sonno. Un ormone che secondo i medici verrebbe prodotto dal nostro organismo proprio mentre dormiamo. Altro non sarebbe che il famoso “ormone della crescita”, famoso nei bambini. Ossia quella famosa sostanza che ben conoscono i genitori, così importante e legata alle ore di sonno quotidiane del bambino. Il famoso detto che “il bimbo cresce anche quando dorme”. Negli adulti, che non crescono più, se non in peso e larghezza, l’ormone GH sarebbe comunque fondamentale per gestire la massa magra e quella grassa del nostro corpo. Sarebbe proprio grazie a questo ormone che durante il sonno si dividerebbero i grassi da utilizzare e quelli da scartare. A patto però di dormire regolarmente almeno 6 ore a notte.

Secondo gli esperti per dimagrire nel sonno dovremmo mangiare entro quest’ora e facendo passare almeno tutti questi minuti prima di coricarci

Durante i test effettuati sulle cavie umane consenzienti, o ricercatori avrebbero scoperto che:

dovremmo cenare entro le 20 della sera, massimo 20 e 30;

non dovremmo assolutamente coricarci prima di aver fatto passare due ore e mezza dalla cena.

Un perfetto orologio biologico

Questo perché il nostro organismo è un orologio biologico perfetto. Dopo le 10 della sera, secondo gli scienziati, si abbasserebbe la temperatura corporea, influendo su metabolismo e digestione. Il nostro corpo si preparerebbe infatti al riposo e non alla cena. Ecco perché secondo questa ricerca universitaria, chi mangerebbe troppo tardi, dormendo anche meno, sarebbe più a rischio di ingrassare. Secondo gli esperti per dimagrire nel sonno dovremmo quindi seguire questi suggerimenti.

