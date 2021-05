Noi della Redazione abbiamo a cuore la salute dei nostri Lettori, ecco perché cerchiamo di fornire i migliori suggerimenti per tenersi in forma. In diversi articoli come quest’ultimo abbiamo parlato di dieta e di fare attenzione ad alcune fonti poco attendibili. Si rischia infatti di seguire dei regimi alimentari creati da presunti esperti che poi, purtroppo, si scopre non essere proprio “esperti”. Anche le diete fai da te sono da tenere alla larga perché rischiano di produrre effetti contrari a quelli sperati. Con la salute non si scherza ed è importante non essere drastici quando si decide di perdere peso.

È proprio alla luce di tutto questo che oggi vogliamo parlare di una regola che sta riscuotendo un grande successo. Si chiama la regola del piatto e chi l’ha seguita è stato veramente soddisfatto. Vediamo di cosa si tratta.

Secondo gli esperti dobbiamo seguire questa regola fondamentale per rimetterci in forma in vista dell’estate

L’estate è alle porte e così anche la prova costume. Le palestre sono chiuse, ma basta indossare un paio di leggings, delle scarpe da ginnastica e uscire a fare sport all’aria aperta. Prima di questo, però, non dimentichiamo che il benessere inizia a tavola e così anche la famosa prova costume.

A proposito di tavola, la regola del piatto si basa sulle tre percentuali che dovrebbero formare il 100% di ogni nostro pasto. Nel dettaglio, gli studiosi affermano che il piatto debba comporsi per il 50% di verdure, il 25% di proteine ed il 25% di carboidrati. Ciò significa che ogni pasto sarà bilanciato ed equilibrato secondo queste proporzioni.

Cosa significa mangiare in proporzione

Mangiare secondo queste proporzioni significa garantire al nostro organismo il corretto apporto di tutto ciò di cui ha bisogno senza privarsi di nulla. Facendo un esempio molto semplice, i carboidrati sono ad esempio riso, pasta, orzo o farro. Le proteine sono invece carne, legumi, pesce, latticini e uova. Infine le verdure riteniamo non abbiano bisogno di spiegazioni. D’altra parte, non dimentichiamo l’importanza dei grassi buoni, di cui l’olio d’oliva è forse il più importante e con cui dunque condire il nostro piatto.

Corretta alimentazione e movimento risultano sempre il binomio migliore per perdere qualche chilo e stare bene con se stessi.

Secondo gli esperti dobbiamo seguire questa regola fondamentale per rimetterci in forma in vista dell’estate e fare attenzione alle diete fai da te.