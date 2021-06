Per chi soffre di anemia o comunque di ferro basso, il periodo estivo può essere molto pesante per via delle alte temperature e la maggiore perdita di liquidi. Per questa ragione è bene nutrire il nostro corpo con cibi e bevande che aiutino in tal senso.

Bisogna premettere che la sola alimentazione potrebbe non bastare a risolvere il problema, per questo è sempre bene consultarsi con il proprio medico.

Detto ciò però, ci sono molti alimenti, non solo di origine animale, che possono essere fonti di ferro. Secondo gli esperti contro la carenza di ferro è questa la combinazione migliore di alimenti.

Differenza tra alimenti

È molto importante iniziare a sottolineare la differenza tra carni (rosse e bianche), uova, pesce e le fonti di origine vegetale. Le prime contengono il cosiddetto ferro eme mentre le seconde hanno un quantitativo di ferro variegato a seconda del tipo di alimento. Ricordiamo che ci sono i legumi, le verdure a foglie verdi, la frutta a guscio, la barbabietola, il radicchio verde e i cereali integrali come avena, grano saraceno miglio e frumento. Da non dimenticare neanche il cacao, ma con la raccomandazione di non eccedere. Nelle prossime righe ci soffermeremo su quelle che sono le migliori combinazioni di cibo, secondo gli esperti, per assorbire ferro non eme da fonti vegetali.

Bisogna prestare attenzione all’associazione fra alimenti che hanno vitamina C (come gli agrumi, kiwi, uva, cavoli, broccoli e così via) e quelli ricchi di ferro.

Pertanto il migliore consiglio in questo caso è condire verdure e legumi con il succo di limone ma non solo. Possono aiutare molto anche le combinazioni con alimenti che hanno la vitamina A, come il tuorlo dell’uovo o i vegetali di colore giallo e arancione.

Attenzione però ad evitare combinazioni di alimenti che riducono l’assorbimento del ferro, come quelle con i cibi che contengono grandi quantità di calcio. In questo caso bisogna limitare i latticini, i tannini e i polifenoli presenti nel tè, vino rosso e caffè.