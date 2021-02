È inverno e fa freddo. Come riscaldarci? La prima cosa da fare è certamente preparare una cioccolata, un tè o una tisana bollente. Che sia al finocchio, allo zenzero, classico o nero, poco importa. Ciò che importa è non sentire più freddo.

L’iniziale sensazione di calore è sicuramente bellissima, ma stiamo attenti a non farci ingannare dal piacere momentaneo. Difatti, quando beviamo qualcosa di caldo, dobbiamo stare attenti alla temperatura. Bevande troppo calde, non solo rischiano di bruciarci la lingua e il palato, ma in più potrebbero avere gravi conseguenze al nostro organismo.

Secondo gli esperti bere bevande molto calde può comportare un grave rischio per la nostra salute

La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ha pubblicato un rapporto sull’incidenza di bevande bollenti sull’esofago. Secondo il rapporto, bere più bevande molto calde ogni giorno può predisporre allo sviluppo del tumore all’esofago. Per “molto calde” si intendono temperature che superano i 60 gradi, senza considerare necessariamente il tipo di bevanda consumata. Il problema, spiega l’AIRC, non è tanto ciò che si beve, ma proprio il calore ritenuto eccessivo, che a lungo andare potrebbe lesionare i tessuti. L’esofago è il canale che collega la faringe allo stomaco ed il tumore in questa parte del corpo è in genere molto raro.

Qualche suggerimento

Il suggerimento dell’AIRC consiste nell’attendere che il nostro tè, caffè o tisana si intiepidisca prima di consumarla. Si tratta di una buona abitudine volta a proteggere non soltanto l’esofago, ma anche la bocca e i denti. Se già abbiamo accennato poco sopra al rischio di scottature all’interno della bocca, per quanto riguarda i denti la questione è molto simile. Come gli alimenti molto acidi, anche le bevande troppo calde potrebbero danneggiare lo smalto e indebolire il dente.

