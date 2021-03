Nel giorno della Federal Reserve, le attenzioni tornano tutte a focalizzarsi sul mercato a stelle e strisce. Secondo gli analisti quali sono i migliori titoli azionari a Wall Street che potrebbero salire d’ora in poi? Questo perché si è visto veramente ottimale. Tanto da far nascere i sospetti di una possibile bolla. Anche se il rapporto prezzo/utili, il primo tra gli indicatori che vengono consultati in questi casi, offre ancora margini di rassicurazione.

Gli indici USA

Intanto, guardando gli indici, da inizio anno sull’S&P 500 si è potuto vedere un guadagno del 3,8%. Ma c’è di più. Sempre guardando i numeri è il Nasdaq che, prendendo come riferimento l’inizio della pandemia, offre risultati estremamente interessanti. Infatti da marzo dello scorso anno sull’indice dei tecnologici si osserva un aumento dell’80%.

Un 2020, da ricordare, in cui sono tornate protagoniste le Banche Centrali. Non solo BCE o FED ma anche BoJ e BoE, entrambe di scena sempre in settimana. La seconda già giovedì (ma, come per la FED, non si prevedono grandi cambiamenti nella politica monetaria), la seconda venerdì. In quest’ultimo caso l’annuncio di qualche modifica non è da escludersi.

Ad ogni modo, sempre tornando indietro all’anno scorso, il settore tech ha dominato il campo della finanza statunitense. Ma adesso si guarda a quello che potrebbe succedere con le prossime evoluzioni economiche dettate dal Covid. Ad esempio, titoli come Salesforce sono nel mirino degli investitori. In particolare di quelli di Credit Suisse che con un giudizio outperform consigliano di comprare il titolo a 260 dollari. Ma il panorama di Wall Street offre molte altre occasioni.

Uno sguardo ai titoli

Secondo gli analisti quali sono i migliori titoli azionari a Wall Street che potrebbero salire d’ora in poi? Goldman Sachs, ad esempio, vota buy su Southwest Airlines Co aumentando anche il target price da 47 a 69 dollari. Da ricordare che il settore aereo è stato penalizzato duramente dalla pandemia. Prima di tutto per il blocco degli spostamenti in generale, quindi, conseguenza diretta, per via del turismo in ginocchio. Infine anche a causa delle varianti che hanno creato vere e proprie zone rosse a livello mondiale. Piace anche Autodesk ma in questo caso è Credit Suisse che offre un rating outperform con 340 dollari di target price. Sempre da Credit Suisse e sempre stesso rating (outperform) per Oracle (NYSE:ORCL) che vanta una conferma sull’obiettivo di prezzo: 77 dollari.