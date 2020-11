Succede a tutti almeno una volta nella vita di avere problemi con alcune delle applicazioni che si hanno sul telefono. E, per coloro che non sono appassionati di tecnologia, questo può essere un vero problema. Soprattutto se l’applicazione in questione viene utilizzata con costanza, come può essere nel caso di WhatsApp. Si tratta di una delle piattaforme di comunicazione più note al mondo e, quando non funziona come dovrebbe, può causare un fastidio non indifferente. Ma nessuna paura. Basta sapere come risolvere questo disfunzionamento per tornare a messaggiare in totale tranquillità. Infatti, se WhatsApp smette di funzionare all’improvviso, la causa potrebbe essere questa.

Ecco il primo passo da compiere

Per prima cosa, bisogna verificare che la connessione Internet sia regolare. L’applicazione di messaggistica si poggia infatti sulla connessione alla rete, e se questa dovesse venire a mancare, non si potrebbero più inviare né ricevere messaggi. Infatti, se WhatsApp smette di funzionare all’improvviso, la causa potrebbe essere questa. Basterà quindi guardare le icone presenti sull’angolo destro del proprio cellulare. Se si è collegati a un Wi-Fi e le icone dovessero indicare che la connessione a Internet è presente, bisognerà controllare che le tacche della rete siano tutte presenti. Se tutto dovesse essere al posto giusto, allora si dovranno aprire le Impostazioni, selezionare la modalità aereo e deselezionarla dopo qualche secondo. E se neanche questo dovesse funzionare, ecco cosa si può fare.

Se la connessione Internet dovesse funzionare, allora basterà installare di nuovo l’applicazione

Se il problema non riguarda la connessione Internet, ci potrebbe essere un disfunzionamento dell’applicazione. Per risolverlo, il metodo più veloce e sicuro è quello di disinstallare WhatsApp per poi installarlo nuovamente. Se facendo così, si ha il timore di perdere messaggi e media, non c’è da preoccuparsi. Prima di disinstallare l’applicazione, basterà effettuare un backup generale, collegandosi alla rete WI FI. In questo modo, tutte le conversazioni saranno salve e WhatsApp tornerà a funzionare correttamente.

