WhatsApp è associato a un solo numero di telefono. Se si ha già un profilo sulla più famosa app di messaggistica, quello sarà associato ad un preciso numero. Ma che accade se si cambia numero? Infatti potrebbe accadere per necessità personali o professionali, che una persona decida di cambiare numero di telefono. Potrebbe essere un professionista che ha un numero e uno smartphone aziendale e un suo profilo WhatsApp. Se cambia azienda ed ha un nuovo numero, deve rinunciare al numero vecchio e passare a quello nuovo. Ma come fare con profilo di WhatsApp? Lo si può trasferire sul nuovo numero.

Se WhatsApp non funziona col nuovo numero di telefono può avere questi problemi ed ecco cosa occorre fare

Quindi, ogni volta che si cambia numero e si desidera mantenere l’account di WhatsApp, si può trasferire il profilo sul nuovo numero. Il problema è che la procedura non è così semplice e qualche volta potrebbe non andare a buon fine. Se si hanno dei problemi col cambio del numero, le cause potrebbero essere varie. Se WhatsApp non funziona col nuovo numero di telefono può avere questi problemi ed ecco cosa occorre fare.

La prima causa potrebbe essere la mancata registrazione del numero vecchio. Se WhatsApp non si attiva su un nuovo numero, probabilmente quello vecchio non è stato registrato. Per verificare basta andare sulle impostazioni della app, cliccare sulla foto del profilo e vedere in basso quale numero è associato a quell’account. Se il vecchio numero non è registrato, si dovrà registrarlo prima di potere poi passare il profilo al numero nuovo.

Il problema potrebbe derivare dalla SIM utilizzata. Potrebbe essere che la scheda telefonica del nuovo numero di telefono non sia attiva o non sia funzionante. Lo si scopre facilmente provando a fare una telefonata.

Un terzo problema potrebbe derivare dal fatto che lo smartphone non sia dotato di sufficiente memoria. È un evento che si presenta spesso e a cui non si pensa. Purtroppo le sempre più numerose funzionalità delle app, con i continui aggiornamenti, richiedono sempre più spazio. Questo potrebbe esaurirsi velocemente se lo smartphone non è capiente. A questo inconveniente si può ovviare con due soluzioni. La prima è quella di cancellare delle app che magari non si usano. La seconda è inserire una scheda di memoria esterna. Alcune applicazioni possono essere trasferite sulla scheda, insieme a tutte le foto e i video.

Approfondimento

