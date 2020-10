Il cane è l’amico dell’uomo ed effettivamente è così. Ma ci sono delle razze che esprimono più delle altre questa fedeltà. Se decidi, quindi, di prendere un cane e se vuoi un cane che ti sia fedele, ecco le razze che devi scegliere.

Cosa significa fedeltà al padrone

Tutti i cani a loro modo sono fedeli ma ci sono alcune razze che esprimono meglio delle altre questa fedeltà. Il padrone per loro è il punto di riferimento e non si lasciano adescare da chi si mostra loro gentile e simpatico. Ci sono anche razze più indipendenti, che sono più fedeli al ruolo che viene loro dato, pur rispettando la persona.

Quali sono le razze più fedeli all’uomo

Il Pastore tedesco è certamente un’ottima scelta in questo senso. Per esprimere le sue qualità lo faremo con un aneddoto. Un pastore aveva con sé due cani che lo aiutavano a badare al gregge. Un passante chiese al pastore quale dei due cani fosse il migliore a suo parere. Allora costui fece un fischio al Pastore maremmano, che corse, raggruppò il gregge e poi si allontanò un po’. Il gregge tornò a disperdersi e allora fischiò all’altro cane, un Pastore tedesco, che corse, raggruppò il gregge e tornò ai piedi del pastore. Ecco, questo episodio ben dimostra il tipo di legame che si viene a creare fra il pastore tedesco e la persona che sceglie di averlo con sé. Intelligenza e lealtà sono i due termini che meglio lo definiscono.

Il Golden Retriever è molto attaccato alla persona, con un atteggiamento di simpatia e affetto che veramente lasciano stupefatti. È un giocherellone e starà sempre vicino, rallegrando con la sua presenza amichevole e buona. Il suo carattere ben si presta come cane che può svolgere dei servizi o dei compiti “terapeutici”.

I Beagle o bracchetti sono i cani per i bambini, per la loro gioiosità e vivacità e possono giocare con loro molto tempo senza stancarsi. Gli piace giocare a guardia e ladri, per cui rincorrono ogni piccolo animale che trovano in giardino, topi compresi. Ma in genere rispettano i gatti e gli altri cani. Queste sono tre razze che si possono scegliere tranquillamente per un cane che sia vicino all’uomo in modo speciale.