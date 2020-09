Scegli questa assicurazione contro i disagi finanziari se vuoi tutelare i tuoi cari. Perché da un lato la vita è bella. Ma dall’altro è necessario proteggersi sempre dai rischi e dagli imprevisti. Per esempio, cosa succede quando si paga un mutuo ed il capofamiglia viene a mancare? In questo caso al lutto si aggiungono disagi e problemi finanziari che sono difficili da gestire.

Se vuoi tutelare i tuoi cari scegli questa assicurazione contro i disagi finanziari. Ovverosia la cosiddetta polizza temporanea caso morte. Si tratta di una copertura che in caso di decesso fa scattare un risarcimento. Ovverosia un indennizzo economico al beneficiario o ai beneficiari che sono stati indicati nel contratto.

Ecco quando valutare la sottoscrizione di un’assicurazione temporanea caso morte

In Italia tutte le migliori compagnie di assicurazione propongono questo prodotto. Ovverosia quelle operanti nel ramo vita al fine di non lasciare mai la famiglia in difficoltà. Per esempio, l’assicurazione temporanea caso morte è da scegliere in molti casi.

Quando il capofamiglia non ha ancora maturato il diritto a percepire la pensione. E lo stesso dicasi quando la famiglia nel tempo non è riuscita a mettere da parte dei risparmi. Che sono necessari quando la vita ci coglie alla sprovvista.

Per scegliere al meglio la polizza temporanea caso-morte occorre fissare opportunamente la durata. Che deve essere in linea con le esigenze di tutela dei propri cari. Occorre inoltre fissare un premio assicurativo da pagare che garantisca un risarcimento adeguato.

L’indennizzo caso morte riconosciuto dalla compagnia di assicurazione è infatti proporzionale. Proprio agli importi di polizza periodicamente versati. Queste polizze in genere prevedono il versamento di una quota annuale. Oppure frazionata in due rate semestrali. Ed in ogni caso prima della sottoscrizione occorre leggere con attenzione le condizioni di polizza. Con particolare attenzione alle clausole, alle limitazioni ed alle esclusioni.