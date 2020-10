Parliamoci chiaro, il cibo è uno dei piaceri che riescono a tirare su il nostro umore! Dopo una giornata stressante al lavoro, cosa c’è di meglio di un gustoso piatto per rigenerarsi fisicamente o mentalmente? O puoi immaginare un giorno di festa senza una tavola piena di leccornie? L’alimentazione sana è uno dei componenti del nostro benessere. Ma a volte anche uno strappo alla regola fa bene al nostro umore, e quindi, alla salute. Quindi, se vuoi prosperare di salute e benessere ecco il comfort food che devi mangiare!

Il termine “comfort food” è recentemente diventato molto diffuso anche in Italia.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

In realtà, in USA il termine risale agli anni 70. È il connubio di parole che va a identificare le pietanze che, appunto, confortano all’anima. Non si tratta di una ricetta specifica o di un gruppo di alimenti.

Bensì, dell’insieme delle pietanze che ognuno uno di noi, in maniera molto personalizzata identifica come il cibo preferito quando ha bisogno di conforto. Un cibo che dà comfort interiore, che porta un momento di benessere.

Se vuoi prosperare di salute e benessere ecco il comfort food che devi mangiare!

Per qualcuno possono essere le polpette, per gli altri la cioccolata. Qualcun’altro mangiando una carbonara sente emozioni di pura felicità. Non c’entrano le calorie, la complessità di esecuzione o la bontà oggettiva.

Ciò che è importante e il livello di comfort interiore che raggiungiamo con ogni boccone. Il comfort food ci fa sentire felici e basta! Ed è riconosciuto, che sentirsi felici, fa bene alla salute.

Nel comfort food si nasconde anche quel sapore carico di ricordi, come un particolare piatto che magari ci preparava la nonna da bambini. Quell’emozione che ricompare non appena si gusta quel cibo che infonde un sentimento di nostalgia e, al tempo stesso, di rassicurazione.

Consiglio finale: coccolati almeno una volta a settimana mangiando il tuo confort food. Ovviamente, non bisogna esagerare con i piatti calorici, perché l’effetto sarà contrario!

Per qualche ricetta di un comfort food gustoso, ma leggero, consigliamo di consultare l’articolo sulla carbonara come non l’hai mai mangiato.