Frutta e verdura fanno bene a tutto. Lo scriviamo ogni giorno qui su Pdb. I nostri Esperti non mancano mai di consigliarvi alimenti salutari e necessari al nostro corpo. Ma se vuoi prenderti cura del tuo intestino a tavola non farti mai mancare questo legume: i fagiolini. Con poche calorie e zero colesterolo, i fagiolini sono un alleato assai prezioso per la nostra salute. Nello specifico, andiamo a vedere tutte le proprietà di questa benefica pianta.

La tabella dei valoro nutrizionali

Mangiare 100 grammi di fagiolini ci comporta circa 35 calorie, con questi nutrienti:

a) sodio;

b) proteine;

c) fibre;

d) vitamine;

e) potassio;

f) carboidrati;

g) grassi in percentuale minima di circa 0,25 grammi.

Diuresi e intestino

Se vuoi prenderti cura del tuo intestino a tavola non farti mai mancare questo legume, che tanto bene fa anche alla diuresi. L’ alto contenuto di potassio, infatti, permette al nostro organismo di eliminare i liquidi in eccesso. Per questo i medici alimentari li consigliano anche nelle diete anticellulite. Grazie inoltre alla loro alta digeribilità, sono particolarmente indicati a coloro che soffrono di reflusso gastroesofageo e disturbi intestinali. Ricordiamo che l’assunzione di fagiolini non presenta controindicazioni per il nostro organismo.

Vista e pelle

La vista e la pelle possono trarne grande vantaggio dalla nostra assoluzione dei fagiolini. La luteina e il betacarotene, di cui questi legumi sono ricchi, permettono alla vista e mantenersi in salute e alle cellule del derma di riprodursi attivamente. Non va nemmeno dimenticato che gli antiossidanti, uniti al magnesio, provengono l’osteoporosi, rafforzando anche oltre alle ossa, le unghie e i capelli.

Un piccolo trucco per la pelle

Se volete contrastare con efficacia l’avanzare degli anni e mantenere una pelle tonica ed elastica, allora non fatevi mancare sulla vostra tavola i fagiolini assieme al limone. La loro unione è un toccasana anche per prevenire a tavola l’insorgere delle rughe!

