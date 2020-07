Tutti noi amiamo l’odore di caffè al mattino. Da bravi italiani, non possiamo proprio farne a meno. Il caffè scandisce con regolarità la nostra giornata. E senza, al mattino soprattutto, saremmo persi. Quindi, tutti consociamo perfettamente quanto questa bevanda sia importante. Ma forse non tutti sanno che può anche aiutare a dimagrire. E il segreto è davvero semplice da mettere in atto. Se vuoi perdere peso, aggiungi questo ingrediente al tuo caffè.

Il caffè fa dimagrire?

Prima di tutto una specificazione: per dimagrire non esiste la bacchetta magica. Ma una sana alimentazione ed un’equilibrata attività fisica possono darci una mano. Così come alcuni piccoli accorgimenti. Diversi studi scientifici sostengono che il caffè faccia dimagrire. Il motivo? Pare acceleri il metabolismo. E questo funziona per tutti. Non importa che tu sia in forma, sottopeso o sovrappeso. In ogni caso, il caffè ti aiuterà a bruciare i grassi più in fretta. Dunque, abbiamo capito che il caffè può aiutarci anche con il nostro peso. Ma con l’aggiunta di alcuni ingredienti, può essere davvero strabiliante il suo effetto dimagrante. Quindi, se vuoi perdere peso, aggiungi questo ingrediente al tuo caffè.

Quale ingrediente devo aggiungere?

La scelta è tra tre ingredienti principali. Primo fra tutti il miele. Il suo zucchero, infatti, accelera il metabolismo. Inoltre, si tratta di un dolcificante naturale. Questo vuol dire che potrai evitare lo zucchero raffinato, che ha diversi grassi! In alternativa, prova con la cannella. Con un solo cucchiaino di cannella, potrai aumentare la velocità del tuo metabolismo di 20 volte. Strabiliante! Ultimo, ma non per importanza, l’olio di cocco. Questo ingrediente ti aiuterà a dimagrire con facilità. Dovrai assumerne solo 30 ml al giorno e il gioco è fatto.

Se proprio non riesci a scegliere, ecco la ricetta per il caffè perfetto. Aggiungi un cucchiaino di cannella come prima cosa. Metti poi 170 ml di olio di cocco e 120 di miele naturale. Prepara questo composto e conservalo in un barattolo di vetro. Ogni mattina, aggiungine 2 cucchiaini nel tuo caffè. Te lo possiamo assicurare, i risultati saranno incredibili!