Avete presente quando arriva il weekend e voi lo dovete passare a fare la spesa per tutta le settimana? Ora possiamo dire addio al fine settimana al supermercato per cercare di prendere il cibo più fresco. Se vuoi frutta e verdura sempre fresca con il minimo sforzo fai così. Come sapete al supermercato si possono trovare sia cibi di stagione, sia quelli non proprio della stagione corrente. Questo grazie all’importazione da altri Paesi, alle serre e a tanti altri metodi per produrre cibi fuori stagione che forse non vogliamo nemmeno sapere.

Un’altra situazione tipo dove spesso facciamo acquisti è il mercato. Il mercato all’aperto però ha tanti contro. È possibile trovarlo solo in alcuni giorni e orari. Che se coincidono con quelli di lavoro, ecco che si crea una leggera difficoltà ad andare a prendere frutta e verdura.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Alcuni mercati aprono invece il sabato o la domenica, sempre la mattina. Il dispiacere è però quello di alzarsi presto nel fine settimana per andare a fare la spesa al mercato. Ma per fortuna esiste una soluzione fantastica, che vi farà risparmiare tempo, soldi e vi salverà anche il fine settimana.

Se vuoi frutta e verdura sempre fresca con il minimo sforzo fai così

Moltissime persone con l’avvento della tecnologia hanno deciso di mettersi in proprio e di sfruttare le proprie risorse per ricavare soldi e mettere su delle mini imprese. Molte aziende agricole, infatti, nei d’intorni delle città hanno deciso di vendere i prodotti del loro orto direttamente a casa tua, senza passare dal mercato. In sostanza, se cercate online i produttori della vostra zona che fanno ciò, potrete avere frutta e verdura di stagione a casa vostra. Potete scegliere i prodotti che volete nelle quantità che volete, oppure potete scegliere la mistery box dove sarà il produttore a mettere dentro la frutta e verdure che vuole. In questo modo potrete sperimentare nuovi cibi e vivere anche l’esperienza culinaria come una sorpresa. Quindi se vuoi frutta e verdure sempre fresca con il minimo sforzo fai così.

Approfondimento

Rimani in forma mangiando frutta e verdura della stagione autunnale.