Se vuoi fare una squisita colazione, prepara dei cornetti integrali soffici senza burro con questa ricetta semplice e veloce. Questa è una variante più leggera del cornetto classico, adatta a chi vuole evitare di utilizzare il burro quando cucina. Per preparare sedici cornetti fatti in casa occorrono 200 g. di farina di farro, 250 g. di farina manitoba, 50 g. di zucchero di canna, 2 uova intere, 80 ml. di olio di semi, 2 cucchiai di miele, 1 bustina di vanillina, marmellata a scelta q.b., latte per spennellate q.b. e 1 tuorlo di uovo. Per quanto riguarda il lievitino, puoi comprarlo o prepararlo a tua volta, in maniera tale da avere dei cornetti fatti in casa quasi al cento percento. Puoi consultare quest’articolo, invece, per consultare la ricetta per una marmellata fatta in casa.

Aggiungi al lievitino le uova, lo zucchero di canna, il miele, l’olio di semi e la vanillina, cominciando quindi a dar forma all’impasto. Mescolali bene e, quando gli ingredienti saranno amalgamati, aggiungi anche la farina manitoba e mescola il tutto con una spatola.

Una volta incorporata la farina di manitoba, aggiungi la farina di farro dopo averla attentamente setacciata. In seguito, lascia l’impasto a levitare in forno per ben 3 ore e presta occhio al suo volume. Quando si sarà raddoppiato, allora sarà pronto. Trascorso questo lasso di tempo, dividi l’impasto in due e stendi le due parti con il mattarello su un piano precedentemente infarinato. Quindi, otterrai una sfoglia rotonda spessa circa 5 mm.

Suddividila in 8 triangoli e spalma della confettura all’estremità larga di ciascuno. Arrotola ognuno di questi dalla base verso la punta e lasciali levitare su carta da forno in una placca per un lasso di tempo di 1 ora circa. In seguito, spennellali con poco latte e del tuorlo d’uovo. Infornali a 180° per non più di 20 minuti. Non resta che sfornarli, farli raffreddare e gustarli! Attenzione a non conservarli per più di due giorni, perché perderanno la loro consistenza.

Alternative ai cornetti integrali senza burro con miele

Se, tuttavia, la ricetta con il miele non dovesse convincerti per tutta una serie di ragioni, che possono spaziare dalla semplice preferenza ad intolleranze e allergie, prova a realizzarli con lo yogurt. Esistono, infatti, numerose ricette che permettono di prepararne con lo yogurt e senza uova o burro. O senza burro ed olio. Quindi, personalizzare la tua colazione è assolutamente possibile per tutti.