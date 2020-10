Il pane fa parte della convivialità italiana. È uno degli alimenti più consumati sulle tavole degli italiani ed esistono molteplici varianti per la sua realizzazione. Con l’avvento dell’industrializzazione però, il pane e le sue farine sono cambiate e così molti di noi non riescono a digerirlo. Un po’ per la farina, un po’ per il lievito, sono sempre più numerosi gli italiani che evitano di proposito il pane e cercano un alimento similare per accompagnarlo ai pasti di tutti i giorni.

Se vuoi evitare il pane, ti consigliamo di mangiare questo prodotto da forno.

Il grissino

Il grissino piemontese è un prodotto da forno nato in Piemonte nel 1679 su richiesta del medico di corte. Il futuro re, Vittorio Amedeo II di Savoia, infatti pare fosse allergico alla mollica del pane. Il fornaio di corte, senza perdersi d’animo, inventò questo bastoncino miracoloso, tostando il pane più volte prima di essere servito sulle tavole. L’intuizione fu geniale e il bastoncino miracoloso venne promosso ad alimento sulle tavole di tutti i reali piemontesi.

A oggi, le varianti dei grissini sono molteplici: ci sono addirittura grissini ripieni con olive, pomodori o noci. Ma gli originali “torinesi” e “rubatà” sono ancora in testa per quanto riguarda il consumo.

I grissini rubatà infatti sono una variante del classico e dritto grissino torinese. Il rubatà è un grissino più tozzo perché lavorato a mano e non a macchina come il grissino torinese. Anche se sono diversi per la forma, entrambi questi due prodotti presentano una quantità di lievito bassissima. Sono adatti quindi a coloro che seguono diete particolari o che non digeriscono il lievito. I grissini sono reperibili in qualunque forno che li produce in Piemonte o in negozi specializzati che vendono prodotti esclusivamente piemontesi. Se vuoi evitare il pane, ti consigliamo di mangiare questo prodotto da forno e gustare una bontà tutta italiana.