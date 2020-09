Se vuoi distinguerti dalla massa, prova questa soluzione. Tutto ciò che ti serve è un fiore

Se vuoi distinguerti dalla massa, tutto ciò che ti serve è un fiore. Per realizzare cosa? Beh, ovviamente un profumo tutto tuo che rispecchi a pieno la tua personalità!

Sai qual è una delle frasi più belle che qualcuno possa dirti? “Ti ho riconosciuto dal tuo profumo”. Sì, perché l’odore che emaniamo è una cosa personale. Quante volte hai sentito un aroma e ti sei ricordato di una persona in particolare? Tantissime, scommettiamo. Il profumo riporta alla mente ricordi, sensazioni ed emozioni. Forse è una lettura eccessivamente romantica. Ma per molti è pura realtà. C’è però una pecca. Il profumo commerciale che indossiamo non è mai solo nostro. Altre centinaia di persone lo comprano ogni giorno! Perciò, se vuoi distinguerti dalla massa, prova questa soluzione.

Il tuo aroma personale realizzato da te

Dunque, si sta per realizzare un vero e proprio sogno per tanti di noi. Seguendo questi passaggi, avrai il tuo profumo personale. Quest’odore ti renderà inconfondibile! E sarà unico al mondo. Tutto ciò che devi fare è scegliere i fiori che più ti piacciono. Che sia uno solo o che siano molti non importa. Sperimenta le combinazioni più varie e trova il profumo più adatto a te! Ricorda. Più i fiori saranno freschi, più il profumo sarà intenso! E, attenzione. Non farne mai tantissimo. I profumi fatti in casa si conservano solo per un mese circa.

Vediamo allora come realizzarlo. Non crederai mai ai tuoi occhi, ma è semplicissimo!

Ecco come realizzare un profumo fatto in casa

Dunque, ora che hai scelto i fiori che preferisci, lasciali macerare per un paio di giorni. Quando questo tempo sarà passato, sarà il momento di iniziare a creare il tuo profumo. Prendi una ciotola e foderala con un panno di garza, facendolo uscire un po’ dai bordi. Metti i fiori nella ciotola e ricoprili di acqua. Lascia in posa per almeno 24 ore. Ora, togli i fiori dalla ciotola e avvolgili in un panno. Versa l’acqua rimasta in una pentola e strizzaci dentro la garza con i fiori macerati all’interno.

Metti la pentola sul fuoco e lascia sobbollire. La quantità che dovrà rimanerne sarà di circa un dito. Et voilà! Il tuo profumo è pronto per essere usato. E ricorda, sarà solo tuo! Perciò, se vuoi distinguerti dalla massa, prova questa soluzione. Tutto ciò che ti serve è un fiore. Strabiliante, no?