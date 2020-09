Le mani si dice che siano la cosa che molte persone guardano per prime. Se sono grandi, piccole, se le dita sono lunghe o corte e così via. Ma la gente guarda anche le unghie.

Se vuoi delle unghie forti prova l’olio di ricino. E anche le unghie degli uomini vengono passate allo scanner delle fidanzate, non pensate. Una bella unghia, che sia sull’uomo o sulla donna, è sempre piacevole da vedere. E poi fa bene proprio alla vostra mano prendersene cura. Se pensate a tutti i prodotti che usate per i capelli, oppure a tutte le creme corpo che usate. Perché non dovreste usare dei prodotti per rafforzare le vostre unghie e renderle belle?

Le unghie deboli

Le unghie fragili si spezzano facilmente e quando succede fa anche male. Se poi si spezzano in modi particolari potrebbero addirittura causare delle infezioni. Quindi se vuoi delle unghie forti prova l’olio di ricino. In un precedente articolo vi abbiamo parlato del motivo per cui non vanno tolte le cuticole delle unghie. Clicca qui per leggere l’articolo. Oggi invece sulla stessa scia dell’altro articolo vi sveliamo il metodo corretto per avere delle unghie forti.

Usate l’olio di ricino, quello che usate per rendere forti i capelli. Perché dovete sapere che unghie e capelli viaggiano di pari passo. Quindi la sera prima di andare a dormire versate un po’ di questo prodotto su del cotone e passatelo delicatamente sulle vostre mani. Ovviamente fate questo procedimento dopo esservi lavate il viso ed esservi messa la crema. Infatti la cura delle unghie deve essere l’ultima cosa che si fa prima di andare a dormire. La mattina dopo sciacquate le mani e vedrete che usando questo prodotto naturale a lungo andare le vostre unghie saranno visibilmente più forti. E potrete dire addio ad unghie spezzate e fragili.