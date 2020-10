Tutti i genitori desiderano il meglio per i propri bambini. Ma non tutte le madri e padri concordano sui migliori insegnamenti da trasmettere. Uno studio pubblicato sull’American Journal of Public Health prova a dare una risposta: se vuoi che tuo figlio abbia successo insegnagli questo da piccolo.

Le competenze più importanti si sviluppano già all’asilo

Non è mai troppo presto per instillare nei figli i valori che li aiuteranno a realizzarsi in futuro. È quanto emerge da uno studio realizzato dalla Pennsylvania State University e dalla Duke University. La ricerca ha seguito un gruppo di 700 bambini dall’asilo fino all’età di 25 anni, in tre diverse città degli Stati Uniti. Gli scienziati hanno scoperto che le competenze sociali ed emozionali dei bambini dell’asilo hanno influenzano il successo in età adulta. In particolare, le conseguenze si ripercuotono sull’istruzione, sul lavoro, sulla salute mentale, sull’abuso di sostanze e sulle attività criminali.

Ecco quali comportamenti vanno incoraggiati

Secondo i ricercatori che hanno realizzato lo studio, incoraggiare le competenze sociali ed emozionali dei bambini è uno dei compiti più importanti dei genitori. Può infatti fare la differenza sulle scelte future. Insomma, se vuoi che tuo figlio abbia successo insegnagli questo da piccolo: l’importanza di comprendere i sentimenti altrui. Ma anche la capacità di cooperare con gli altri bambini, senza interventi esterni. La volontà di aiutare i propri pari in difficoltà. La grinta per risolvere i problemi per conto proprio. I bambini che all’asilo hanno già sviluppato queste competenze, secondo lo studio, hanno probabilità molto più elevate di ottenere una laurea. Inoltre, tendono a trovare un lavoro stabile prima dei 25 anni. Al contrario, i bambini con competenze sociali limitate sono più a rischio di essere arrestati. Inoltre, è più probabile che facciano abuso di alcolici o altre sostanze stupefacenti.

