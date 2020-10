Le carote sono un ortaggio dalle numerose proprietà benefiche. Forniscono importanti sali minerali e vitamine, aiutandoci così a proteggere il cuore e l’apparato digerente. Sono ottime per la vista e anche per mantenerci più belli: infatti, le carote riducono i segni dell’invecchiamento cutaneo. Insomma, un vero e proprio concentrato di salute. Oltre che importanti per l’organismo, le carote sono anche deliziose.

Ti è mai capitato, però, di tirar fuori le carote dal frigo e rimanere deluso? Spesso succede che le carote avvizziscano e diventino molli. Non disperare: qui ti spieghiamo come farle tornare come nuove. Ma prevenire è comunque meglio che curare. Se vuoi carote sempre croccanti devi conservarle così.

Come evitare il retrogusto amaro

Le carote, come tutti gli appartenenti alla famiglia delle radici, possono essere conservate per giorni. Non si rischia che perdano proprietà nutritive o sapore. Tuttavia, può capitare che le carote assumano un retrogusto amarognolo. Soprattutto se le conservi assieme a mele, pomodori e patate. Questi alimenti, infatti, producono etilene. La sostanza, assorbita dalle carote, è responsabile dello spiacevole retrogusto.

Per evitare questo fenomeno, ti basterà mettere le carote in un sacchetto di plastica prima di conservarle in frigo. Una valida alternativa è la vaschetta del gelato, o altri contenitori in polistirolo. È anche una maniera per riciclare! Questi metodi, tuttavia, non risolvono l’annoso problema delle carote molli.

Fai così se non vuoi che le carote avvizziscano

La ragione per cui le carote avvizziscono e diventano molli è la disidratazione. Per far sì che questo non avvenga, il primo consiglio è eliminare i ciuffi, che assorbono umidità. Non buttarli via: puoi utilizzarli per preparare un’insalata o altre gustose ricette.

Dopodiché, se vuoi carote sempre croccanti devi conservarle così: in acqua. Prova a tagliare le carote a metà o a bastoncini, a seconda dell’uso che vuoi farne. Dopodiché, disponibile in un barattolo in vetro o in un contenitore in plastica. Aggiungi acqua fino a coprire le carote. Chiudi il contenitore e mettilo in frigo. Vedrai che le tue carote resteranno come nuove per giorni!