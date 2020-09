La stima di sé è un tallone d’Achille per molti di noi. Avere fiducia in se stessi, infatti, non è sempre semplice come sembra. Ci vogliono anni per raggiungere una piena consapevolezza del proprio valore e del proprio essere. E non sono rare le ricadute in un abisso di insicurezza che sembra risucchiarci. Ciò che possiamo fare, ovviamente, è tentare di credere sempre in noi stessi. Dobbiamo far fede a chi siamo. E, soprattutto, dobbiamo concentrarci sulla nostra felicità. Ma, oltre tutto questo, ci sono dei modi anche più pratici che possono aiutarci. Tra questi, uno in particolare è saltato all’occhio del nostro team. Infatti, se vuoi accrescere la tua autostima, ti basterà rifare il letto la mattina. Incredibile ma vero!

Ecco perché rifare il letto può accrescere la nostra autostima

Sembra assurdo da dire. Anni e anni di lotte con il nostro io interiore, di analisi e di crescita, per poi scoprire che bastava rifare il letto? Ovviamente no. Questa azione si deve unire a tutte le altre appena citate. Ma può di certo aiutare. Rifare il letto appena svegli, infatti, ci può far sentire immediatamente carichi per affrontare la giornata. Non procrastinare cose così semplici, come quella di sistemare le nostre lenzuola, ci farà sentire utili, ordinati e organizzati. La direttiva, rivolta agli studenti dell’Università del Texas, viene da diversi studi e soprattutto da William H. McCraven, comandante delle forze speciali della Marina americana. Perciò, sì, è proprio così. Se vuoi accrescere la tua autostima, ti basterà rifare il letto la mattina. Incredibile ma vero!

Altri utili consigli per accrescere la tua autostima

Oltre a rifare il letto la mattina, ci sono altre azioni che puoi compiere per aumentare la tua autostima. Mantenere le promesse, per esempio, è una di queste. Ti farà sentire coerente e fiducioso delle tue capacità. Inoltre, ci sono altre due cose che non possono assolutamente mancare. La prima è sorridere. Questa azione, infatti, è un gesto semplicissimo, che però migliorerà automaticamente il nostro umore. La seconda, invece, è quella di allenarsi. Non si tratta per forza di faticare come matti in palestra. Ma, piuttosto, di fare lunghe passeggiate o correre ogni tanto. Questa sarà una nuova abitudine che ci farà rinascere e farà crescere la stima che abbiamo di noi stessi!

Prova a mettere in pratica queste strategie. Il risultato non potrà che sorprenderti!