Per il rientro in ufficio super smart, il make-up gioca un ruolo importante. I punti luce sul viso sono ormai un must imprescindibile sia per l’uomo che per la donna. Ecco i trucchi ‘furbi’ da adottare consigliati dalla Redazione Beauty di ProiezionidiBorsa.

Il fondotinta giusto per un viso carezzevole come una peonia

I fondotinta da adottare a settembre devono avere le proprietà di una crema idratante. Alcuni sono fatti per ridurre le macchie scure. Sono molto interessanti i brand che ci propongono più di 40 tonalità tra cui scegliere e propongono confezioni ricaricabili. Altri brand, invece, ci permettono addirittura una personalizzazione estrema del colore. Scegliamone un paio per giocare sui punti luce del viso.

L’arancio è il colore guida di stagione

Se vogliamo un viso davvero luminoso ecco il make-up da adottare sempre, partendo da uno shopping ragionato. Per i punti luce è raccomandabile utilizzare anche un correttore arancio puro, l’unico in grado di schiarire la pelle e creare un effetto naturale. Per quanto riguarda il contouring, se la pelle è molto scura, conviene fare il contrario di quello che fanno tutti. Anziché scurire la zona da smussare, andiamo a schiarire quella a fianco. Otterremo lo stesso effetto e potremo procedere col make-up degli occhi.

Il make-up luminoso al maschile

Il maquillage quotidiano e invisibile per uomo comprende una matita per infoltire le sopracciglia, un fondotinta liquido. Occorrono anche due correttori: uno per minimizzare macchie, abrasioni o minuscoli tagli creati dal rasoio da barba e uno per le occhiaie. Tutti assolutamente non lucidi e rimovibili facilmente con il gel e il tonico, sobri ed essenziali. Volendo ottenere un effetto lifting ci sono dei sieri non appiccicosi e molto efficaci che donano un’aria tesa e riposata al viso in qualsiasi orario della giornata. Chi soffre di pelle untuosa, dovrebbe portare in tasca una confezione minuscola di cipria trasparente oppure spolverare con la cipria un lembo di un fazzoletto. Per chi ama le due ruote, ecco il trucco unisex perfetto per chi usa la moto e la bici tutti i giorni.

Se vogliamo un viso davvero luminoso ecco il make-up da adottare sempre

Scegliamo ombretti, matite per occhi, mascara ed eyeliner molto pigmentati. I toni più interessanti per questa stagione sono oro, bronzo e rame anche se si ottengono effetti molto speciali alternando azzurro e verde in versione iridescente. Scegliamo un fard arancio, perlescente e mai rosato. Mentre per le labbra optiamo per i toni del rosso scuro, del mattone e dell’arancio. Concentriamo il colore al centro della bocca, risulterà più elegante, meno carnosa e larga sui lati.