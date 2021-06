Con l’estate alle porte, è tempo di pensare a dove passare qualche giorno di vacanza. E, per chi vuole rimanere in Italia e non andare all’estero, la scelta è davvero ardua. Ci sono talmente tante bellezze mozzafiato da vedere nel nostro Paese che selezionarne solo una potrebbe risultare complicato. Ma proprio per dare una mano, vogliamo offrire un suggerimento a coloro che quest’anno vogliono visitare un luogo più insolito.

Infatti, se vogliamo trascorrere un’estate diversa dalle altre immersi in una meraviglia in Italia senza precedenti ecco dove dobbiamo andare.

Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, un luogo da vedere assolutamente

Addentriamoci nel Sud Italia e, più precisamente, nella bellissima regione della Basilicata. Tra le tante meraviglie che possiamo incontrare, ce n’è una in particolare di cui vogliamo parlare oggi. Si tratta del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, meglio conosciuto come il Parco della Murgia Materana. Situato al confine con la Puglia, questo luogo è abitato addirittura dalla preistoria. E questo è testimoniato da reperti che potremo vedere al Museo Archeologico e che ci racconteranno la storia del posto.

Ecco cosa vedremo se sceglieremo questo luogo per passare le vacanze

Oltre al Museo, se sceglieremo di trascorrere qui le nostre vacanze, potremo vedere le case di pastori e mandriani costruite secoli fa. I villaggi rupestri ci rapiranno come non mai, tanto quanto le grotte che potremo ammirare. Inoltre, questo luogo è ricco di chiese, spesso da cercare come durante una caccia al tesoro. Potremo visitare la Cripta della Scaletta, la Madonna delle tre Porte o la Madonna della Croce. Tutto ciò ci trascinerà in un’atmosfera antica e unica che davvero vale la pena di vivere.

Perciò, se vogliamo trascorrere un’estate diversa dalle altre immersi in una meraviglia in Italia senza precedenti ecco dove dobbiamo andare. La Basilicata è sempre una scoperta davvero unica e noi dobbiamo solo conoscerne tutti i luoghi per poterla vivere e apprezzare come merita.

