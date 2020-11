Con l’arrivo delle fredde giornate invernali, riscopriamo la voglia di metterci ai fornelli. Mettiamoci poi il coronavirus e le famose fasce colorate, ecco allora che dobbiamo reinventarci cuochi, facendo di necessità virtù. Seguendo i nostri Esperti di cucina, se vogliamo toccare il cielo con un dito dobbiamo per forza cucinare i mustaccioli. Biscotti tipici della tradizione campana e di tutta la fascia centro sud. Speziati, gustosi, invitanti, sono tutto ciò di cui possiamo avere voglia, quando pensiamo ai biscotti fatti in casa. Copriamo la bilancia e, per una volta, accontentiamo il palato e non pensiamo alla linea.

Gli ingredienti per 7/8 persone

Anche se le attuali restrizioni non ce lo consentono, suggeriamo gli ingredienti per 7/8 persone, magari in una riunione familiare:

a) 400 grammi di farina 00;

b) 130 grammi di farina di mandorle;

c) 300 grammi di cioccolato fondente;

d) 250 grammi di zucchero;

e) 40 grammi di cacao amaro;

f) 90 grammi di acqua;

g) 90 grammi di succo d’arancia;

h)scorza grattugiata di 1 arancia;

i) mezzo cucchiaino di cannella;

l) 1 grammo di noce moscata;

m) 15 grammi di lievito per dolci;

n) sale.

La preparazione

Se vogliamo toccare il cielo con un dito dobbiamo per forza cucinare i mustaccioli, nella loro ricetta originale:

a) prepariamo il nostro impasto, servendoci di una terrina di grandi dimensioni, in cui inseriamo immediatamente lo zucchero, la farina normale e quella di mandorle, il cacao in polvere e il lievito. Subito dopo, aggiungiamo la scorzetta di arancia, il sale, la noce moscata e la cannella.

b) aggiungiamo il succo d’arancia e l’acqua, amalgamando e impastando, facendo però attenzione che l’impasto deve rimanere solido. Per questo, consigliamo di dosare bene i liquidi.

c) formiamo il classico panetto, che andremo ad avvolgere in un foglio di carta forno e lasceremo riposare per 60 minuti in frigorifero;

d) nel frattempo, riscaldiamo il forno a 180 ° e iniziamo a stendere la pasta, utilizzando il mattarello e passandolo sopra a degli altri fogli di carta forno, per non attaccare l’impasto. Formiamo un rettangolo, il cui spessore non superi i 10 millimetri;

e) con una formina per biscotti, tracciamo 15 rombi, che adageremo sulla teglia del forno, rivestita di carta antiaderente;

f) cuociamo nella versione statica per non più di 13 minuti, a 180 °. Sforniamo, lasciamo raffreddare e, nel frattempo riduciamo in scaglie il cioccolato e fondiamolo, stando attenti a non bruciarlo;

g) a biscotti freddi, rivestiamoli col cioccolato fuso, e aspettiamo che si solidifichi.

