Ogni pasto che si rispetti si conclude con la frutta. Se per il pranzo e la cena di tutti i giorni la portiamo in tavola semplicemente così com’è, fresca e da pulire, quando si hanno ospiti è tutta un’altra storia.

Per servirla in maniera diversa dal solito e abbastanza scenografica, qualche idea l’abbiamo già data in questo articolo, oggi approfondiremo gli spiedini di frutta. Di cosa si tratta ovviamente lo si sa, ce lo dice il nome stesso! Ma se vogliamo stupire i nostri ospiti lasciandoli a bocca aperta ecco come dobbiamo presentare in tavola la portata finale del pasto!

Preparare gli spiedini di frutta

Utilizzando i classici bastoncini da spiedino, iniziare con l’infilzare tocchi di frutta come mela, melone, pera, ananas, pesca, kiwi… precedentemente lavati, puliti ed eventualmente sbucciati. La frutta più piccina, come acini d’uva e fragole li possiamo utilizzare così come sono.

Giocare con i colori

Nella composizione bisogna sbizzarrirsi creando varie combinazioni e giocando molto con gli accostamenti cromatici.

Vediamo ora come portare in tavola i nostri spiedini!

In base alla grandezza ne possiamo sistemare uno o due per ogni piatto di ogni singolo commensale. Ma vediamo come:

a) accompagnati da una pallina di gelato al fiordilatte;

b) versandoci sopra del cremosissimo yogurt bianco;

c) ricoprendoli con un filo di cioccolato e della granella di nocciole (attenzione: la granella va versata quando il cioccolato è ancora allo stato liquido così che vi si attacchi sopra!)

Passiamo ora ad una alternativa un pochino più laboriosa ma di sicuro effetto.

Spiedini caramellati

Basta ricoprire la frutta con del caramello che si prepara facendo sciogliere in un pentolino antiaderente con fondo spesso zucchero e acqua. Cuocere mescolando di tanto in tanto finché lo zucchero avrà assunto un bel color ambrato.

Ricoprire gli spiedini a filo aiutandosi con un cucchiaio. Servire una volta freddi.

Dosi indicative: per 16 spiedini servono 16 cucchiai di zucchero e 4 di acqua.

In generale si consiglia di scegliere sempre frutta di stagione per beneficiare di tutti i nutrienti ed anche risparmiare!

E se in occasione di un pranzo o una cena formale dovesse venire il dubbio sul quale sia il momento più giusto per portare in tavola la frutta, ecco qui un utilissimo articolo dedicato.