Essere in forma e avere delle gambe leggere e toniche non solo è bello ma è importante per la nostra salute. L’accumulo eccessivo di grassi negli strati sottocutanei crea i fastidiosi e dolorosi “cuscinetti”. Questi creano i famosi buchetti antiestetici della cellulite. Oltre a non essere piacevoli da vedere, fanno male; infatti si induriscono e provocano anche una cattiva circolazione.

Se vogliamo sfoggiare delle belle gambe snelle e toniche quest’estate al mare ecco 3 segreti per prendersene cura ed evitare la buccia d’arancia

Non c’è niente da fare, per curare la cellulite bisogna mettersi all’opera con impegno e costanza. L’inattività fisica e la cattiva alimentazione sono due dei motivi principali che causano questo problema così diffuso. I livelli su cui agire sono principalmente tre, vediamo quali:

fare sport e movimento a sufficienza;

seguire una corretta alimentazione e specifica per questo problema;

fare dei buoni massaggi con i prodotti adeguati.

La prima cosa da fare è aumentare il livello di dispendio energetico e quindi di attività fisica per lasciare andare il grasso. La corsa, la camminata veloce, la bicicletta sono sport ideali. Con il nuoto e l’acqua fitness si aumenta anche il drenaggio dei liquidi grazie alla frizione con la massa di acqua.

Con il rafforzamento muscolare si completa il lavoro grazie ad esercizi come squat e affondi, con o senza pesi.

Vediamo come curare l’alimentazione ed integrare con massaggi e creme

Purtroppo la sola crema anticellulite non sarà sufficiente specialmente se il problema è a uno stadio avanzato. Se vogliamo sfoggiare delle belle gambe snelle e toniche quest’estate al mare ecco 3 segreti per prendersene cura ed evitare la buccia d’arancia.

Dopo aver considerato l’attività sportiva, curiamo anche l’alimentazione preferendo cibi proteici come il pesce. È importante assumere Omega-3 ed evitare cibi troppo grassi come i fritti. Si dovrebbero eliminare gli zuccheri raffinati e alimenti con alto indice glicemico e ridurre il sale.

Frutta e verdura per integrare fibre e vitamine sono fondamentali. L’ananas sarà un alleato prezioso per drenare soprattutto se ci aiutiamo bevendo almeno 1,5-2 lt di acqua al giorno.

I massaggi linfatici sono necessari per aiutare l’eliminazione di liquidi e l’eccesso di grasso in profondità. Le creme specifiche che si trovano in erboristeria e in farmacia saranno utili per praticare un automassaggio.