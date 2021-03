La vista è come la libertà: sono due ricchezze incredibili, ma che purtroppo alle volte diamo per scontate. Mentre la libertà può anche dipendere da terzi, la nostra vista è un bene di cui dobbiamo prenderci cura noi tutti i giorni. Ma, se vogliamo rovinarci la vista allora continuiamo con queste cattive abitudini, facendoci del male. Ci sono, infatti, delle piccole azioni quotidiane che ci espongono al rischio di far del male ai nostri occhi. Vediamole in questo articolo, assieme ai nostri Esperti.

Attenzione a usare troppo collirio

Molti di noi, soprattutto coloro che utilizzano le lenti a contatto, sono abituati a fare uso costante del collirio. Magari, anche solo di quello alla camomilla. Come ricordano però gli oculisti, non dobbiamo ricorrere immediatamente all’uso di un collirio, appena abbiamo gli occhi rossi. Innanzitutto, è il medico, l’oculista, o almeno il farmacista a prescriverci un collirio per le nostre esigenze. Poi, facciamo attenzione a quelli che consideriamo anche più leggeri, perché magari ci sollevano temporaneamente, ma senza risolvere il problema. Allo stesso tempo, cerchiamo di non stropicciarci gli occhi se prudono. Strofinarli in maniera troppo energica potrebbe condurre alla rottura dei vasi sanguigni.

Dormire poco fa malissimo agli occhi

Se vogliamo rovinarci la vista allora continuiamo con queste cattive abitudini, tra cui dormire poco. Eh sì, perché se pensavamo che dormire poco portasse solo stanchezza, malumore e difficoltà di concentrazione, abbiamo sbagliato tutto. Anche gli occhi, così come il cervello, hanno bisogno di almeno 7 ore di sonno. Altrimenti, il rischio è quello di contrarre:

spasmi oculari;

vista annebbiata;

secchezza oculare;

dolori alle pupille.

Anche il trucco può causare problemi alla vista

Mascara, ombretto ed eyeliner sono potenziali killer della nostra vista. Anche se di ottima qualità. Le nostre Lettrici ricordino sempre di non avvicinarsi eccessivamente alle ciglia. Il rischio è quello di contrarre le infezioni. In quest’ottica, i medici specialisti rammentano anche che le nostre quote rosa dovrebbero cambiare i trucchi ogni 3/4 mesi per evitare che diventino habitat dei batteri.

