Quello che stiamo vivendo è probabilmente uno dei periodi più difficili degli ultimi anni a livello economico. Non solo la pandemia ha messo a dura prova le nostre finanze. Sono arrivati anche il caro bollette e l’impennata del prezzo dei carburanti a rendere ancora più complicata la situazione. Per questo motivo, molti si stanno ingegnando su come poter risparmiare qualcosa ogni mese. E oggi noi di ProiezionidiBorsa proveremo a dare qualche suggerimento in merito. Se vogliamo risparmiare sulla benzina e contemporaneamente far durare di più le gomme dell’auto, dobbiamo provare a cambiare queste pessime abitudini.

Cosa fa salire il consumo di benzina

I fattori che influiscono sul consumo di carburante, e quindi sul nostro portafogli, sono moltissimi. Uno a cui pochissimi pensano è il nostro stile di guida. Se acceleriamo spesso e rapidamente, il serbatoio si svuota più velocemente. Idem se siamo abituati a guidare alternando continuamente accelerazioni e frenate oppure a cambiare marcia anche quando non ce ne sarebbe bisogno.

Altro aspetto a cui pochi pensano è l’usura e la pressione degli pneumatici. Se sono rovinati o hanno una pressione molto inferiore a quella indicata dal produttore, rischiano di far salire i consumi alle stelle.

Se vogliamo risparmiare sulla benzina e allungare la vita delle gomme, dovremmo provare a cambiare queste pessime abitudini

Molti di noi credono che sia una buona abitudine “scaldare” il motore prima di mettersi in moto. In realtà è una pratica inutile che ci farà solo consumare più benzina. Al contrario il motore impiegherà più tempo a lavorare bene con quello che ne consegue per quanto riguarda consumi e usura.

Sembra incredibile ma anche viaggiare con i finestrini aperti potrebbe far salire i consumi. Tutto dipende dalla velocità di crociera. Se stiamo sotto i 50 km/h, i finestrini aperti potrebbero essere una soluzione migliore rispetto all’aria condizionata. A velocità superiori, invece, il finestrino aperto peggiora l’aerodinamica dell’auto e di conseguenza incrementa il consumo di carburante.

Altri consigli utili per risparmiare sul carburante

Esistono anche altri accorgimenti molto utili per ridurre il consumo di benzina. Il primo è quello di cui abbiamo già parlato, ovvero controllare la pressione delle gomme. Il secondo è quello di non esagerare con l’aria condizionata. Aumenta i consumi a dismisura e influisce anche sulla reattività del motore.

Attenzione anche all’uso dello stereo. Più grande e potente è l’impianto e più il peso dell’auto aumenta, facendo salire i consumi. E se lo teniamo a volume alto, facciamo crescere anche il fabbisogno di energia.

