Ansia e preoccupazione ci assalgono se pensiamo a quanto siano notevolmente saliti negli ultimi anni i costi di energia elettrica e gas. Le spese da affrontare per le famiglie sono sempre più onerose e importanti. Così si cercano alternative e possibilità per non sprecare denaro inutilmente e non farci mancare nulla allo stesso tempo. Un atteggiamento virtuoso è ciò che spesso si cerca di mettere in pratica, ma non è sempre facilmente attuabile, perché le dimenticanze sono dietro l’angolo. Forse sarebbe meglio imparare a pianificare come gestire e controllare i nostri consumi.

Poche ma semplici mosse

Il primo passo che dovremmo compiere verso un risparmio concreto e importante nei confronti delle nostre tasche sarebbe quello di imparare ad usare gli elettrodomestici. Anche se hanno una classe di efficienza energetica molto alta e quindi consumano meno, gli elettrodomestici dovrebbero andare sempre a carico completo. Quindi evitiamo di avviare la lavastoviglie con pochi piatti o la lavatrice con la metà del bucato. Almeno per quest’ultima aspettiamo qualche giorno prima di farne andare una a pieno carico e preferiamo le fasce serali o notturne.

Con l’arrivo della bella stagione, inoltre, potremmo fare a meno di usare l’asciugatrice e stendere al sole i nostri panni.

In secondo luogo, ogni sera sarebbe bene staccare gli elettrodomestici in stand by. Televisione, lettori dvd o consolle di videogiochi, perché mai dovrebbero stare attaccati alla spina tutta la notte? Quelle ore in cui noi dormiamo sarebbe bene che riposassero anche loro. Lo stesso discorso potremmo farlo anche durante la giornata. Se infatti siamo fuori per lavoro, tenerli in stand by sarà solo un costo in più per il nostro portafogli. Sembra poca cosa ma il consumo c’è e si vede sempre a fine mese.

Se vogliamo risparmiare su bollette, conti in banca e spesa sono queste le 4 azioni che dovremmo compiere quotidianamente

Se l’idea di staccare la spina è qualcosa che non ci piace proprio o la riteniamo particolarmente scomoda, potremmo decidere di acquistare un oggetto molto utile. Si tratta di una spina con un interruttore on/off ed evitare il sovraccarico elettrico.

Inoltre, potremmo decidere di fare un investimento sul nostro impianto di riscaldamento. Renderlo autonomo ci permetterà di decidere quando e quanto riscaldare le nostre stanze. Saremmo così liberi di scegliere i consumi da affrontare.

Infine, potremmo utilizzare lampadine a led a basso consumo, nelle stanze del nostro appartamento. E per gli ambienti esterni, invece, potremmo usare degli interruttori crepuscolari che siano in grado di accendersi quando cala il sole e che regolano il consumo di energia elettrica.

Se vogliamo risparmiare su bollette e conti vari dovremmo per prima cosa intraprendere una strada virtuosa e iniziare a risparmiare con queste semplici mosse.