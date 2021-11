Se vogliamo preparare piatti sfiziosi ed originali questi irrinunciabili utensili dovranno essere presenti nei nostri cassetti

Dal momento che ci si approccia alla cucina si provano spesso interesse e curiosità.

Preparare un buon piatto dà sempre soddisfazione: vedere i commensali che apprezzano il sapore, la bontà e l’aroma dei nostri intingoli arreca contentezza e appagamento.

L’arte di cucinare ha una storia lunga e ampia: abbraccia più epoche e più stili.

Il suo utilizzo può essere a più livelli. Da quello base della persona che sostanzialmente cucina per cibarsi a quello che rasenta la perfezione dei cuochi stellati.

Comunque sia, l’arte culinaria va imparata nel tempo e non sempre riusciamo ad ottenere risultati validi nel breve.

Per cucinare serve, sicuramente, la conoscenza della ricetta di ciò che vogliamo preparare e una cucina attrezzata con frigo, fornelli e forno oltre che altri elettrodomestici utili.

Però, per preparare i nostri piatti, oltre che ad una cucina ben organizzata ed alla consultazione di un buon ricettario, abbiamo la necessità di ricorrere all’utilizzo di certi utensili.

Cosa non deve mai mancare

Ma a volte rimaniamo spiazzati scoprendo che non possediamo uno o più di questi strumenti che sarebbero risultati essere molto utili nella preparazione dei piatti.

Questo succede perché spesso nell’organizzazione della nostra cucina questi arnesi passano in secondo piano e non vengono perciò considerati e quindi dimenticati.

Quindi, per non rimanere a bocca aperta dalla sorpresa e a causa di questo non poter portare in tavola un piatto a cui tenevamo molto, abbiamo preparato un breve vademecum dei 5 utensili indispensabili in cucina.

Perciò, se il nostro intento è preparare piatti sfiziosi ed originali questi irrinunciabili utensili dovranno essere sempre presenti nei nostri cassetti.

Il primo utensile molto moderno ma anche molto pratico è il tempera verdure che ci permetterà di ottenere vermicelli di carote, patate, cavoli ma anche di mele e pere.

Un secondo attrezzo base è il mattarello che tutti sappiamo dover essere presente nei nostri cassetti.

Quello moderno è il mattarello allungabile dotato di un righello che consente di sapere con esattezza lo spessore della pasta che andiamo a stendere.

Inoltre, ha spesso anche dei dischi intercambiabili per ottenere diversi spessori.

Poi abbiamo bisogno di un separatore di tuorli d’uovo.

Il suo utilizzo è legato alla necessità di dividere tuorlo da albume in modo tale da non far cadere gocce dei primi sui secondi vanificando la buona riuscita di una ricetta.

Per trasferire liquidi da un contenitore ad un altro spesso abbiamo bisogno di più imbuti di dimensioni diverse; potremo evitarlo grazie all’imbuto pieghevole che si adatta perfettamente ad ogni contenitore.

Per ultimo dovremo fornirci dello spruzzatore di agrumi.

Questo utensile avvitato su un agrume a cui avremo tagliato la parte superiore ci permetterà di spruzzarne il succo come se fosse uno spray semplificandoci notevolmente la vita.

Nella gestione della cucina ogni cosa deve avere la giusta considerazione e non deve essere sottovalutata

Controlliamo, perciò, bene nei nostri cassetti per verificare se questi utensili, come altri qui non descritti, ci siano; perché, se non dovessimo averli possiamo sempre comprarli, ma potremmo scoprire anche che li possediamo e non lo abbiamo mai sospettato.