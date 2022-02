Se vogliamo invitare gli amici a cena e spendere poco ma senza sfigurare, ecco 3 idee veloci e low cost per una cena al top

Oltre al commercio online, c’è una categoria che negli ultimi mesi avrebbe fatto veramente faville. Ed è quella del cibo con consegna a domicilio. Mentre l’Italia si fermava, pizzerie, cucina etniche e ristorazione consegnavano nelle nostre case, senza fare nemmeno il giorno di riposo. Dati economici alla mano, c’è stato un vero e proprio boom in questo settore alimentare e della ristorazione. Consegne al domicilio che hanno salvato anche molte attività del settore, preservandole dalla chiusura. Molti di noi si sono rivolti e si rivolgono ancora al takeaway, anche quando abbiamo ospiti. Non più la solita pizza, ma anche Street food, cucine etniche, kebab e hamburger per tutti i gusti. Ma, se abbiamo voglia di risparmiare e preparare qualcosa in casa noi, ecco qualche dritta della nostra Redazione.

La pasta con le cipolle rosse e quello che abbiamo in dispensa

Ecco un primo piatto, con la pasta protagonista e quello che abbiamo in casa. Potremmo veramente definirlo uno dei primi piatti più veloci, economici e pratici a disposizione. Protagonista, però, la cipolla rossa, o, meglio ancora quella di Tropea. In grado di personalizzare assolutamente un piatto di pasta corta, in cui fusilli, tortiglioni e pasta rigata si adattano alla grande. Fatto un sugo veloce rosolando la cipolla con aglio e olio, poi andiamo a prendere quello che abbiamo nella credenza. Nel senso che andrebbero bene le acciughe, ma anche il tonno ed eventualmente lo sgombro. Se, poi abbiamo dei capperi e delle olive, il nostro piatto saporito è pronto con poco.

Ancora se non abbiamo dei commensali particolarmente preoccupati dal colesterolo, il Mondo delle frittatine, o, delle omelette, potrebbe fare al caso nostro. Qui la grandissima differenza, potremmo farla utilizzando delle uova rustiche, acquistate direttamente dagli allevatori. Un gusto semplice ma intenso come quello delle uova, in una frittata casalinga, potrebbe davvero fare la differenza. Ecco che ci permettiamo allora un paio di idee:

omelette con prosciutto e stracchino o provola;

frittata con zucchine e stracchino.

Se vogliamo invitare gli amici a cena, ma anche spendere poco, ecco che non dovrebbero mancare pollo o tacchino. Soprattutto il secondo, molto amato dalle nostre signore perché nutriente e ipocalorico. Potremmo cucinarlo in versione straccetti o filetti, magari con del curry e delle mandorle. Oppure, con una crema di cipolle, usando quelle di Tropea del nostro primo. Oppure, con un cambio di passo, in un piatto unico e saporitissimo, con melanzane, Feta greca e olive. E, per un dolce piacevole, ecco il suggerimento dell’approfondimento.

