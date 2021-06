Abbiamo piantato i nostri semi e iniziamo a vedere le piantine crescere. È quasi arrivato il momento di trapiantarle nell’orto e cominciamo a prendere le misure. Ormai dei veri maestri del giardinaggio sappiamo bene che per avere piante rigogliose dobbiamo distanziarle. Ogni ortaggio avrà bisogno di spazio per crescere e maturare. Armati di metro e piccola vanga iniziamo a pensare come fare i solchi. Però oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo un trucco pratico e veloce. Che ci porterà via molto meno tempo.

Se vogliamo interrare le nostre piantine alla distanza giusta per farle crescere rigogliose basta usare questo trucco furbo

I semi piantati nei cartoni delle uova hanno cominciato a germogliare. Quindi bisogna subito travasarli nell’orto che abbiamo in giardino. O nella cassetta di coltivazione che abbiamo posizionato in terrazzo. Ma come fare per distanziare nel modo giusto le piantine? Se vogliamo ottenere dei filari perfetti e ben distanziati possiamo usare un trucco. Ci servirà soltanto una teglia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Usiamo una teglia, ma non una qualunque

La teglia per i muffin. Questo tipo di teglie si possono trovare di varie dimensioni. Ma quelle più diffuse sono sicuramente quelle da 6. Presentano gli stampini già predisposti nella struttura. Della forma perfetta per i nostri dolci. Ma anche per creare dei solchi perfetti per le piantine!

Basterà poggiare la teglia sul terreno. Fare un po’ di pressione in modo da imprimere la forma. Poi la togliamo via e avremo 6 perfetti solchi in cui trapiantare. Basterà soltanto usare la vanga da giardinaggio per renderli più profondi. E interrare le nostre piante. Per creare più solchi basterà ripetere il procedimento quante volte ci serve. Affiancando la teglia alla forma impressa già nel terreno.

Quindi, se vogliamo interrare le nostre piantine alla distanza giusta per farle crescere rigogliose basta usare questo trucco furbo. In un attimo avremo realizzato tutti i solchi che ci servono senza troppi sforzi.