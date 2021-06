Se siamo amanti della natura non possiamo perderci questo luogo. Esiste infatti nel nostro Paese un posto spettacolare in cui possiamo ammirare la natura a 360 gradi. Il nostro obiettivo con questo articolo è quello di farlo scoprire e conoscere ai nostri Lettori. Se vogliamo goderci un tramonto mozzafiato e vedere i fenicotteri più belli non possiamo assolutamente perderci questa meta italiana meravigliosa ma conosciuta da pochi.

La salina di Cervia

La salina di Cervia è una riserva naturale che si trova nel Nord Italia. Si tratta della salina più a nord d’Italia ed è conosciuta in tutto il Mondo per la produzione del suo sale dolce. Anche definito l’oro bianco, questo sale è davvero unico al Mondo. Si tratta di un sale marino integrale ed è raccolto secondo il metodo tradizionale ed essiccato in maniera naturale. Oltre alla produzione di questo particolare sale, questo luogo è noto per la sua fauna. Proprio per il fatto che si tratta di una riserva naturale, non è possibile accedervi autonomamente e senza una guida ambientale. Infatti, le visite vengono effettuate nel pieno rispetto dell’ambiente e per la sua salvaguardia. Si possono fare escursioni a piedi, in bicicletta, in barca o in canoa muniti di binocolo: in questo modo potremo ammirare le varie specie di uccelli. Tra questi spiccano ovviamente i fenicotteri.

I fenicotteri e i tramonti

Se vogliamo goderci un tramonto mozzafiato e vedere i fenicotteri più belli non possiamo assolutamente perderci questa meta italiana meravigliosa ma conosciuta da pochi. Infatti, se siamo fortunati possiamo fotografare il passaggio dei fenicotteri. Il periodo migliore per ammirare il passaggio di questi fantastici animali è tra i mesi di maggio e settembre. Per immortalarli, la Redazione consiglia di utilizzare un obiettivo di almeno 300 millimetri, perché i fenicotteri purtroppo tendono a mantenersi a una certa distanza dall’uomo. Il momento più magico in cui possiamo godere di questo luogo è il tramonto. È possibile fare un tour in barca elettrica per vivere appieno l’atmosfera magica che si crea al tramonto. La barca ci porterà nel cuore della salina per poi proseguire a piedi. In questo modo non perderemo l’occasione di godere di un paesaggio immerso nei suoi colori magnifici.

Approfondimento

Si trovano a due passi dall’Italia queste splendide spiagge bianche e solitarie in cui potremo trascorrere momenti indimenticabili spendendo pochi soldi.