Le vitamine del gruppo B sono uno dei nutrienti più importanti per l’organismo. Infatti, contribuiscono alla salute del sistema nervoso, aiutano il metabolismo e possono intervenire sulla produzione dei globuli rossi. Per questo motivo dovremmo cercare sempre di integrarle nel modo giusto nella dieta quotidiana. Oggi noi di ProiezionidiBorsa proveremo a capire come, e proporremo un piatto in cui la vitamina B abbonda. Se vogliamo fare scorta di preziosa vitamina B dobbiamo assolutamente provare questa veloce e facilissima ricetta di pesce. In appena mezz’ora di tempo riusciremo a creare un secondo piatto decisamente sano e dal gusto indimenticabile. E per cucinarlo avremo bisogno di pochissimi ingredienti.

Se vogliamo fare scorta di preziosa vitamina B dobbiamo assolutamente provare questa veloce e facilissima ricetta di pesce

Sono moltissimi gli alimenti che contengono le preziose vitamine del gruppo B. Oggi proveremo a metterne insieme alcuni per creare un piatto decisamente sfizioso: il merluzzo con semi di girasole, crema di broccoli e funghi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Per prepararne 3 porzioni ci serviranno:

3 etti di merluzzo;

200 grammi di farina di mais;

100 grammi di semi di girasole;

olio d’oliva;

2 spicchi d’aglio;

2 broccoli di medie dimensioni;

50 grammi di porcini secchi.

Questa ricetta, ricca di ingredienti gustosissimi, è un vero concentrato di vitamina B. Il merluzzo contiene quasi tutte le vitamine del gruppo ed è ricco di minerali utili come il potassio e il fosforo. Se però abbiamo problemi cardiovascolari, dobbiamo consultare il medico prima di mangiarlo. Il merluzzo contiene anche colesterolo e va consumato nel modo giusto per evitare problemi di salute anche seri.

Come preparare il merluzzo con semi di girasole, broccoli e funghi

Se abbiamo ricevuto l’ok del medico possiamo procedere con la ricetta. Partiamo proprio dal merluzzo. Prendiamo i filetti di pesce e quando sono ancora umidi passiamoli nella farina di mais. Ricopriamo bene tutta la superficie e sistemiamoli su una teglia ricoperta di carta forno. Sulla parte superiore cospargiamo i semi di girasole.

Ora, è il momento di accendere il forno. Impostiamolo alla temperatura di 220 gradi e non appena è caldo mettiamo dentro il pesce, dopo averlo ricoperto con un filo di olio d’oliva. In circa mezz’ora dovrebbe essere cotto.

Mentre aspettiamo, prepariamo il condimento. Lessiamo i broccoli e facciamoli saltare per qualche minuto in una padella con l’olio e gli spicchi d’aglio. Ripetiamo le stesse operazioni anche con i funghi e frulliamo separatamente.

Prendiamo un piatto da portata e disponiamo la crema di broccoli. Ci appoggeremo sopra il merluzzo impanato. Guarniamo con la crema di funghi e siamo pronti per servire.

Approfondimento

Ecco le straordinarie polpette perfette per fare scorta di omega 3 e proteggere il fegato