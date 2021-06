Cerchiamo sempre di prenderci cura dei nostri amici a quattro zampe. Siano essi cani, gatti, o altri animali più particolari, la loro salute è estremamente importante.

Lo Staff di ProiezionidiBorsa ci tiene al benessere degli animali domestici, ed infatti dispensa sempre utili consigli. Ad esempio poco tempo fa abbiamo indicato come fare a tutelare il nostro gatto dall’arrivo del caldo.

Oggi invece tocchiamo un tema caro a molte persone, ovvero l’alimentazione dei nostri animali. Lo faremo cercando di capire se possiamo dar loro un piatto della nostra tradizione. Se vogliamo far mangiare questo comunissimo cibo tipico italiano a cani e gatti facciamo attenzione a queste cose.

La delizia del nord

La polenta è un cibo che al nord si mangia spessissimo. Nelle uggiose giornate autunnali è davvero perfetta. E poi, forse pochi lo sanno, ma anche in estate si mangia molta polenta. Già, perché in questo periodo si fanno delle lunghe camminate in montagna. E quando si arriva ai rifugi di alta quota, ci vuole un po’ di polenta per rinfrancare lo spirito.

Che cosa succede però se ne avanza un po’? A volte infatti capita che ce ne sia troppa, e se non riusciamo a finirla, pensiamo di darla ai nostri animali. Possiamo farlo?

Ecco la risposta

Partiamo subito con una buona notizia per tutti coloro che possiedono un micio. I gatti amano molto i cereali, come l’avena ed il mais. Proprio dalla farina di mais si produce la polenta, che può essere data ai nostri gatti senza problemi. Non solo è nutriente, ma ha anche la consistenza giusta e quindi non darà loro problemi di masticazione.

Passando invece ai cani, bisogna fare più attenzione. Una quantità moderata non dovrebbe dare problemi, ed anzi contiene delle sostanze nutritive utili. Però nella polenta è anche presente l’amido, che i cani non digeriscono bene. Quindi una quantità eccessiva può causare qualche problema di dissenteria. Nulla di grave, ma è bene fare attenzione per tutelare pienamente la salute del nostro amico a quattro zampe.

Se vogliamo far mangiare questo comunissimo cibo tipico italiano a cani e gatti facciamo attenzione a queste cose. Capiamo le esigenze del nostro animale e non dovremmo avere inconvenienti.