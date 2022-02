Nell’immaginario collettivo siamo abituati a vedere limoni e olivi reggere tranquillamente tutte le stagioni dell’anno. Ma, bisognerebbe avere degli accorgimenti speciali per queste 2 splendide piante della tradizione mediterranea. Parliamo ovviamente di chi possiede delle piante di limoni in vaso, perché spostare quelle a terra sarebbe ben dura. Il limone, per natura, tiene abbastanza bene le temperature rigide, ma non per più giorni di fila. Sofferenza che potrebbe manifestarsi con la perdita copiosa delle foglie. Ma, vediamo quali accorgimenti attuare proprio in questo periodo dell’anno in cui l’inverno è agli sgoccioli, ma può riservare le ultime e terribili gelate. Se vogliamo evitare che il limone soffra durante l’ultimo freddo ci sono piccoli ma fondamentali trucchi da poter adottare.

Il limone chiede sempre l’esposizione a Sud

Se potesse parlare, il limone ci chiederebbe di essere esposto a Sud durante l’inverno. Se decidiamo di piantarlo adesso, ricordiamocene. Ma, se l’inverno ancora non è stato così freddo, almeno in buona parte d’Italia, attenzione ai colpi di coda. Ecco, perché, con una semplice azione, potremmo salvare il limone dalle improvvise gelate. Quindi se lo teniamo sul balcone, esposizione a Sud e a ridosso delle pareti di casa. Meglio ancora se il muro confina col termosifone. Un’eventuale gelata sottozero potrebbe infatti spaccare i rami e far morire l’intera pianta.

Se vogliamo evitare che il limone soffra l’ultimo freddo invernale non dimentichiamo queste 3 azioni semplici ma importantissime

Un limone sano non ci regala solo degli ottimi frutti, ma anche una presenza estetica invidiabile. Però, proprio la sua salute va seguita con precise regole. Una di queste è anche la scelta del concime giusto. Non facciamoci ingannare perché le 2 concimazioni, per il limone a terra e per quello in vaso, sarebbero un po’ diverse. Questo per l’assorbimento dei nutrienti, che, cambia ovviamente con l’habitat della pianta. Non spaventiamoci perché è più semplice di quanto pensiamo.

Per il limone il concime ideale è quello ricco di fosforo, potassio, ferro e azoto. In pratica, quello che usiamo anche per le piante a fiore. Proprio i limoni in vaso manifesterebbero la carenza di minerali con l’ingiallimento improvviso delle foglie.

Eliminare i rami secchi

La manutenzione invernale del limone è davvero semplice. Dobbiamo eliminare rami secchi e morti. Quelli irregolari andrebbero potati, non solo per bellezza, ma anche per la salute della pianta. Se nei prossimi giorni dovessero arrivare le famose ultime gelate, non portiamo però la pianta in casa. Soffrirebbe enormemente lo sbalzo di temperatura e il caldo del riscaldamento. Piuttosto ripariamola per bene e copriamola con un telo he la faccia però respirare.

Approfondimento

Basta questo intelligente stratagemma per avere ulivi sempre floridi e olio eccezionale come nei migliori frantoi