Ah, la felicità. Un vecchio saggio diceva che tutti la cercano, pochi la trovano e quasi nessuno la mantiene. Dopo un anno di pesanti restrizioni per il Covid 19 ne avremmo tutti diritto, e molti italiani si sono già preparati a cercarla.

Alcuni hanno scelto un animale da compagnia, cane o gatto che sia. E Noi di ProiezionidiBorsa che amiamo alla follia gli animali, abbiamo già scritto un bellissimo articolo su come possiamo rendere il nostro cucciolo ancora più intelligente. Tuttavia, se vogliamo essere felici dobbiamo assolutamente avere questa cosa in casa.

Il caldo è meglio del freddo

Noi italiani lo sappiamo bene. Ebbene sì, il caldo è davvero meglio del freddo come un giorno di sole è meglio di un cielo nuvoloso. In casa, la situazione non cambia.

Ci sono moltissimi italiani che hanno già scelto di ritinteggiare casa con colori caldi. La tendenza che proprio ora sta spopolando consiste, infatti, nello scegliere dei colori diversi dal bianco, con una predilezione per l’ocra.

Una questione di luci

Ecco, non fermiamoci al colore delle pareti ma cerchiamo di approfondire meglio la questione. Infatti, quando cerchiamo di rendere la nostra casa un posto più accogliente partiamo sempre da una constatazione. La vorremmo più moderna, pulita e perché no, anche più luminosa. Il punto vero, però, eccetto la questione della luminosità, sta altrove.

Infatti, il vero problema sta nelle luci che scegliamo. Banalmente, il colore delle lampadine. Forse non tutti lo sanno, ma esistono delle lampadine che emettono luce calda ed altre emettono quella fredda. Ecco, per cercare di essere più felici abbiamo una precisa scelta da compiere. Dobbiamo scegliere, assolutamente, le lampadine che emettono luci calde.

In altri termini, ogni volta che andiamo in ospedale vediamo delle luci fredde. Sono le classiche luci da laboratorio, da medico, da diciamo ogni posto in cui non vorremmo mai essere. Ecco perché dobbiamo scegliere le altre, e avremo subito effetti sul nostro umore. Infatti, se vogliamo essere felici dobbiamo assolutamente avere questa cosa in casa.