Riposare, dicono i medici, almeno 7/8 ore a notte, permette al nostro cervello e al nostro organismo di ricaricarsi dopo le fatiche della giornata. Per mille motivi, non tutti ci riusciamo, ma dovremmo cercare di garantirci almeno delle ore continuate di sonno regolare per vivere meglio. Purtroppo, il nostro corpo si assuefà anche alle poche ore di sonno, rilasciandoci la sensazione errata di avere dormito abbastanza. Una gustosa tisana o una camomilla possono rappresentare un aiuto importante per trovare il sonno prima di dormire. Ma se vogliamo dormire bene questa è proprio la cosa che non dobbiamo fare prima di chiudere gli occhi: guardare il cellulare.

Uno studio americano

La prestigiosa Università americana di Boston ha recentemente reso noto il risultato di un lungo studio condotto tra pazienti di tutte le età, abituati a usare il telefonino prima di dormire. In tutti i tester utilizzati sono emersi:

disturbi del sonno e incubi frequenti;

aumento del peso corporeo;

rischio di infarti e ictus;

aumento del diabete;

riduzione della melatonina,

La luce dello schermo

Sembra che la causa di tutte queste disfunzioni sia semplicemente riconducibile al fatto che il nostro fisico percepisce il senso della notte, ma vede la luce del monitor. Questo contrasto crea una confusione neurofisiologica al nostro organismo, che intravede nella luce artificiale, comunque lo stimolo a rimanere svegli. Ecco, perché, la gran parte dei pazienti che si sono sottoposti a questo periodo di sperimentazione, soffrivano di gravi disturbi del sonno a causa delle chat prima di dormire. Se vogliamo dormire bene questa è proprio la cosa e non dobbiamo fare prima di chiudere gli occhi, altrimenti il rischio è quello di diventare come Dracula.

Effetti a lungo andare

In seguito a questa importante ricerca, il Northwestern Medicine, azienda ospedaliera privata americana ha pubblicato un articolo suoi rischi correlati a lungo andare di questa abitudine:

ansia;

depressione;

nervosismo;

sbalzi di umore;

stanchezza cronica;

anomalie nel senso temporale dell’appetito;

carenza di memoria;

difficoltà di apprendimento.

La nostra salute è decisamente più importante dell’ultima visione notturna del nostro smartphone. Se non riusciamo a prendere sonno, sfogliamo un buon libro, e sicuramente non avremo controindicazioni per la nostra salute.

