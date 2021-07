Anche se la bella stagione è arrivata da un pezzo molte persone continuano a soffrire per la prova costume. Sempre più spesso sta emergendo l’idea che quello della prova costume è un concetto inesistente. È il risultato di una società che ha fatto dell’immagine e del bello le parole chiave per il successo. Eppure, nonostante questa consapevolezza, uno dei nostri più grandi punti fissi continua ad essere quello di avere un fisico come quello delle modelle.

Non sempre, però, chi lavora sul proprio fisico lo fa per una mera questione d’immagine. Ormai sappiamo che la giusta attività fisica, abbinata ad una sana alimentazione, è l’ingrediente vincente per vivere a lungo. Il sovrappeso è invece può essere un problema, soprattutto se diventa cronico, e può diventare un fattore di rischio per malattie ben più gravi come l’obesità.

Se vogliamo dimagrire dovremmo assolutamente inserire questo alimento nella nostra dieta

Sappiamo bene che non esistono diete miracolose che fanno perdere peso in poco tempo. Ma, con alcune accortezze, il nostro percorso verso il peso forma può sicuramente essere facilitato. Ad esempio, un recente studio ha dimostrato che il consumo di spinaci e in generale di tutte le verdure a foglia larga può aiutare il processo di dimagrimento. Questo tipo di alimenti andrebbero dunque introdotti in tutte le diete dimagranti.

Le verdure a foglia larga, e in particolare gli spinaci, sono degli alimenti ricchi di fibre che vanno a ripulire l’organismo e ad accelerare il processo intestinale. Inoltre, sono degli alimenti che danno un immediato senso di sazietà quindi se ne possono mangiare in piccole quantità per sentirci subito sazi. È per questo che risultano essere un valido alleato durante tutte le diete dimagranti. Lo studio ha rivelato che chi consuma spinaci e verdure a foglia larga riesce a perdere circa il 43% di peso in più rispetto a chi non lo fa. Lo stesso studio ha dimostrato, inoltre, che il consumo di spinaci può ridurre la fame fino al 95%. Ecco perché se vogliamo dimagrire dovremmo assolutamente inserire questo alimento nella nostra dieta.

