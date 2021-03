Ma quanto è bella la primavera e la fioritura della natura. Ci sentiamo tutti tentati di correre al vivaio più vicino e fare incetta di piante, bulbi e fiori. Spesso, però i prezzi non sono quelli che vorremmo e siamo costretti a limitare la spesa. Allora, se vogliamo delle piantine economiche ma molto belle ecco quelle che fanno per noi, approfittando dei suggerimenti dei nostri Esperti. Potremo finalmente riempire terrazzi e balconi di ornamenti floreali, senza dover dare fondo al bancomat.

Piantine belle economiche e facili da mantenere

Se non abbiamo tempo e pollice verde, i criteri di scelta nell’acquisto delle piante sono di solito tre: spendere poco, estetica, facilità di manutenzione. Se vogliamo delle piantine economiche ma molto belle ecco quelle che fanno per noi, tenendo conto di questi tre concetti base.

La prima pianta che risponde in pieno a questi canoni arriva dall’estremo Oriente e ha avuto talmente successo negli ultimi anni da farne nascere quasi 200 specie. Ci riferiamo all’ortensia. Colorata, solare, robusta è un vero e proprio piacere della vista. Unico piccolo neo: ha bisogno di molta acqua, soprattutto d’estate. Consideriamo, però, che in commercio ci sono anche le fialette idratanti.

È tornata di moda dopo anni in chiaroscuro

Una delle piante che possiamo annoverare nella nostra ricerca, negli ultimi anni era finita un po’ nel dimenticatoio: l’erica. Tradizionalmente è amata perché ci permette di mantenere il balcone fiorito, quando le altre piante cedono il passo. Il suo momento clou è infatti quello a cavallo tra la fine dell’estate e i primi di novembre. È in assoluto una delle piante più economiche, robuste e pratiche da manutenere. Finito il suo ciclo, va in letargo e ritorna a fiorire in primavera. È disponibile in molte sfumature che vanno dal bianco, al rosa, dal rosso al viola.

Una delle piante più amate dalle donne

Il gelsomino è una delle piante probabilmente in assoluto più amata dalle nostre compagne. Sarà per il suo profumo intenso o la miriade di fiori stellati che danno senso di positività, il gelsomino è assolutamente consigliato. Cresce in maniera davvero veloce, è robusta, ama il sole, e non ha bisogno di moltissima acqua. Anzi, se non viviamo in zone troppo siccitose, è in grado di nutrirsi con la sola acqua piovana. Se vogliamo delle piantine economiche ma molto belle ecco quelle che fanno per noi. E, per qualche altra idea sui fiori, invitiamo alla lettura dell’articolo di approfondimento sottostante.

