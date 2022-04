Sicuramente l’Italia è costellata da meraviglie e bellezze da pelle d’oca. I monumenti, i borghi, le città e la natura che campeggiano sul territorio sono decisamente fantastici e andrebbero visitati tutti, uno dopo l’altro. Ma bisogna anche sapere da dove iniziare. Il Bel Paese, infatti, è talmente disseminato da meraviglie che bisogna creare un itinerario importante e ricco. Proprio per questo motivo, alcuni consigli su luoghi poco conosciuti ma pittoreschi e bellissimi potrebbero esserci più che utili.

Alcuni meravigliosi luoghi da visitare in Italia, ecco alcune idee per una gita fuori porta che sicuramente non ci deluderanno

Come già sottolineato, quindi, ci sono tantissimi bei luoghi che si possono visitare nel nostro Paese. E alcuni non sono neanche così noti come invece meriterebbero. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, abbiamo parlato di un borgo medievale davvero interessante, non esattamente conosciuto. Stiamo parlando di un paesino che si trova in Basilicata e che sicuramente ci catturerà grazie alla sua atmosfera magica. Ma per una gita fuori porta non si deve per forza andare nei borghi. Anche le grandi città, infatti, possono essere una meta interessante, soprattutto se nascondono alcune meraviglie da scoprire. E in questo nostro precedente articolo, abbiamo proprio sottolineato un segreto in particolare della città di Roma che potrebbe lasciarci di stucco, senza alcuna ombra di dubbio. Sarebbe davvero interessante scovarli tutti durante un weekend trascorso nella capitale.

Se vogliamo davvero respirare il fascino della bellezza italiana, dovremmo assolutamente visitare questo luogo mistico che ci ammalierà

Oggi ci concentriamo però su un piccolo luogo, ricco di architettura e storia, e soprattutto che porta con sé il fascino dell’incompiuto. Ci troviamo a Venosa, in provincia di Potenza. Qui sorge un’ammaliante abbazia che si presenta come ancora incompiuta. Sembra che a edificarla sia stato l’ordine benedettino prima che i Normanni invadessero la zona. Successivamente, la Chiesa venne aggiustata intorno al 1100, inglobando diverse opere di epoca romana e greca e materiali di siti antichi che la rendono attraente soprattutto per gli appassionati di storia. Quando arriveremo nella campagna lucana, troveremo dinanzi a noi un imponente edificio che rievocherà le storie del passato e che colpirà davvero la nostra emotività. Per questo si tratta di un sito importantissimo da visitare. Perciò, se vogliamo davvero respirare il fascino della bellezza, ora sappiamo dove andare.

